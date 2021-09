Sousa Tibiri ressalta importância de Anderson Batatais desde a chegada do técnico ao Ferroviário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem muito tempo para comemorar a goleada diante do Paysandu-PA por 5 a 1, na segunda-feira, 13, o Ferroviário já mudou sua atenção e deu início aos trabalhos visando o duelo decisivo contra o líder do Grupo A da Série C, o Manaus-AM, que acontece domingo, 19, às 16 horas, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), pela 17ª rodada da Terceirona.

Sob o comando do treinador Anderson Batatais, o elenco coral treinou na manhã desta quarta-feira, 15. A atividade teve início com treino posicional, onde o comandante orientou os atletas em transições defensivas e ofensivas. O trabalho foi concluído com finalizações ao gol. O período da tarde será utilizado para recuperar fisicamente os jogadores com o intuito de evitar lesões ou desgastes.

Sobre o assunto Na estreia de Anderson Batatais, Ferroviário encerra jejum e goleia Paysandu por 5 a 1

Edson Cariús admite alívio ao "desencantar" com a camisa coral e fala em moral elevada do time

Ferroviário depende apenas de si para se classificar à 2ª fase da Série C

Com a vitória diante do Paysandu-PA na última rodada, o Tubarão da Barra passou a depender apenas de si para garantir a classificação para a segunda fase do torneio. Para isso acontecer, o Coral precisa vencer os dois jogos que restam, contra o Manaus-AM e o Floresta. Segundo o volante Sousa Tibiri, a chegada de Anderson Batatais foi fundamental para a equipe nessa reta final.

"O Anderson foi fundamental em nos mostrar que era possível. Ele conseguiu tirar muito de nós e tenho certeza que ele ainda tem muito a extrair da gente. Deixamos tudo em campo e tivemos um resultado excepcional, uma grande partida.”

Em caso de vitória na próxima rodada, o Ferrão, que está na quinta colocação com 23 pontos, ultrapassa a equipe amazonense na tabela e entra em definitivo no G-4 do Grupo A, chegando para a partida contra o Floresta, atual oitavo colocado com 17 pontos, precisando de um triunfo simples para ir ao quadrangular da segunda fase da Série C.

"Nós sabemos da dimensão deste jogo, que temos que redobrar nossa concentração. Precisamos buscar nosso objetivo, aquilo que sonhamos, pois só assim vamos alcançar grandes vôos", ressaltou o volante coral.



Tags