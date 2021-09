Guarany e Atlético-CE têm datas definidas para os confrontos da segunda fase da Série D

A Águia da Precabura enfrenta o Juazeirense-BA neste sábado, 11, no Domingão, em Horizonte (CE), enquanto o Cacique do Vale encara o Galvez-AC na próxima segunda-feira, 13, na Arena Acreana, em Rio Branco (AC)

O Guarany de Sobral e o Atlético Cearense já estão com as datas e os mandos de campo definidos para os seus confrontos na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Águia de Precabura faz o primeiro duelo diante do Juazeirense-BA em casa, enquanto o Cacique do Vale vai até o Rio Branco, no Acre, enfrentar o Galvez-AC.

A primeira partida entre Atlético-CE e Juazeirense acontece neste sábado, 11, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). As equipes voltam a se enfrentar no sábado seguinte, 18, às 16 horas, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA).

Já o Guarany de Sobral terá o seu primeiro embate diante do Galvez-AC na segunda-feira, 13, às 17 horas, na Arena Acreana, em Rio Branco (AC). O Cacique do Vale decide o confronto dentro de casa, na segunda-feira seguinte, 20, às 15 horas, no estádio do Junco, em Sobral (CE).

A Águia da Precabura garantiu a classificação com a vitória por 2 a 0 diante o Sousa-PB. Um empate também levaria os cearenses para a próxima etapa da Série D, mas Erick Pulga e Michael marcaram os gols e não deixaram a vaga em risco.

O Guarany de Sobral já estava com a vaga assegurada e mesmo com a derrota para o Paragominas por 2 a 1 terminou classificado e na liderança do Grupo 2.

