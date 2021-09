Atlético-CE elimina Sousa-PB e confirma vaga na segunda fase da Série D

O Atlético-CE conseguiu um resultado importante diante do Treze-PB, no estádio Amigão, em Campina Grande, na tarde deste domingo, 29. Com o empate em 1 a 1, a Águia da Precabura eliminou a equipe paraibana, que era concorrente direto por vaga no G-4, e está a um ponto de avançar para o mata-mata da Série D.

O Galo da Borborema saiu na frente, aos 32 minutos, com gol do zagueiro Euler Viana, aproveitando cobrança de escanteio. O defensor, porém, cometeu penalidade sobre Hítalo, aos 42, e viu Dudu Itapajé cobrar com força e empatar a partida. Com o resultado, o Atlético-CE chegou aos 18 pontos e se manteve na 4ª posição do Grupo 3. Faltando apenas uma rodada para o término da primeira fase, a equipe cearense até pode ser alcançada pelo Treze-PB na pontuação, mas não em número de vitórias.

Outro paraibano, no caso, o Sousa, no entanto, pode tirar a vaga da Águia na segunda fase e coincidentemente, as duas equipes fazem confronto direto na rodada final da fase de grupos, domingo, 5, no estádio Domingão, em Horizonte. Um empate garante o avanço do time cearense.

