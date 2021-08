Após queda no Estadual, Vladimir de Jesus explica sucesso do Guarany de Sobral na Série D

Em entrevista ao Esportes do POVO, técnico do Cacique do Vale detalha reformulação do elenco e comenta liderança do Grupo A2 na competição nacional

Líder do Grupo A2 e classificado para a segunda fase da Série D, o Guarany de Sobral vive nova realidade na temporada 2021. Após ser rebaixado no Campeonato Cearense, o Cacique do Vale fez grande reformulação no elenco, reduziu a média de idade do grupo de jogadores e montou orçamento mais realista para a campanha de sucesso no Campeonato Brasileiro, explicou o técnico Vladimir de Jesus em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO.

Depois da queda no Estadual, o Rubro-Negro dispensou boa parte dos atletas e passou a fazer avaliações na região Norte em busca de reforços. A média de idade do elenco caiu para 23 anos, com apenas três jogadores acima dos 30 anos. A folha salarial é de R$ 50 mil, com vencimentos pagos em dia com apoio da Prefeitura de Sobral.

"É multifatorial. O sucesso não está atrelado a uma pessoa ou a uma coisa só. Várias situações aconteceram, várias coisas foram muito positivas para que esse sucesso da campanha dentro do campo acontecesse dessa forma. Um resumo: o Guarany foi rebaixado no Estadual, um time, infelizmente, sem a competitividade que o nosso futebol cearense pede. Era um time com jogadores muito descompromissados e que não conseguiu executar um bom futebol. A partir daí, a diretoria entendeu que a gente tinha que fazer uma reformulação total. Nós fizemos a famosa 'peneira', avaliações técnicas com jogador da região Norte. Tinha um clamor da torcida de resgatar o DNA sobralense desse Guarany, gente da cidade, bons jogadores que tenham uma identidade com o Guarany, que torcem Guarany também. E assim a gente fez", disse Vladimir de Jesus.

O Rubro-Negro soma 25 pontos na chave, com oito vitórias, um empate e três derrotas - aproveitamento de 69%. A equipe ainda tem mais dois compromissos antes de iniciar a disputa da próxima etapa da competição: recebe o Moto Club-MA no próximo sábado, 28, e visita o Paragominas-PA no dia 4 de setembro.

"Agregado a isso, atletas que conhecem a competição, a Série D, que têm esse espírito competitivo que a gente queria resgatar e uma folha dentro do que se pode pagar. O único patrocinador que o Guarany de Sobral tem é a prefeitura municipal, em um convênio firmado antes mesmo do agravamento da pandemia e que o prefeito honrou de forma espetacular. Se não fosse pelo apoio da prefeitura municipal, muito provavelmente isso não aconteceria. A gente entende que dinheiro público não deveria ser gasto dessa forma, mas alguns times são totalmente dependentes desse dinheiro de prefeitura, e a gente agradece muito que, nesse momento de pandemia tão grave, ele (prefeito) honrou esse compromisso firmado anteriormente, mesmo com todas as questões de saúde sendo muito mais importantes até mesmo do que o futebol", completou o treinador.

