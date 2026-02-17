"Vai ser um ano desafiador", projeta Luiz Otávio, reforço do Ceará

"Vai ser um ano desafiador", projeta Luiz Otávio, reforço do CearáEm uma rápida fala divulgada no site oficial do Vovô, o jogador agradeceu a oportunidade e prometeu bastante comprometimento com as metas do Alvinegro
Oitavo reforço do Ceará para a temporada, o zagueiro Luiz Otávio já concedeu suas primeiras falas como aleta do clube. Apesar de ainda não ter se apresentado oficialmente no CT de Porangabuçu, uma vez que é aguardado para os próximos dias, o defensor já concedeu uma entrevista aos canais oficiais da agremiação.
Em uma rápida fala divulgada no site oficial do Vovô, o jogador agradeceu a oportunidade e prometeu bastante comprometimento com as metas do Alvinegro. Luiz Otávio também salientou o tamanho dos desafios de 2026 e garantiu trabalho duro para superá-los.
"Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. A gente sabe que esse vai ser um ano desafiador, mas eu estou muito empenhado em contribuir com o meu trabalho para o bem do Ceará e para conquistar os objetivos do clube na temporada", afirmou.
O zagueiro já está regularizado no BID da CBF e é aguardado pela comissão técnica para ser introduzido aos trabalhos que antecedem o jogo de volta contra o Floresta. O Ceará venceu o jogo da ida por 3 a 0 e podendo fazer um duelo de volta mais protocolar, deve dar minutos a alguns jogadores, podendo ser o defensor um deles.
Luiz Otávio já trabalhou com Mozart e tem experiência de acesso
O zagueiro Luiz Otávio foi anunciado oficialmente na tarde da sexta-feira, 13. Aos 33 anos, o defensor estava no Mirassol, assinou contrato com o Vovô até o fim de 2026. o atleta, que tem um xará como companheiro de posição no elenco alvinegro, trabalhou com o técnico Mozart no Mirassol, entre 2023 e 2024, e conquistou o acesso à Série A.
Ele é o terceiro zagueiro contratado pelo Ceará para 2023, já que antes chegaram Júlio César, ex-América-MG, e Ronald, emprestado pelo Maringá. O setor ainda conta com Eder, Gilmar e o xará Luiz Otávio, ídolo do clube. Revelado pelo Bangu-RJ, Luiz Otávio acumula passagens por Bonsucesso-RJ, Luverdense-MT, Chapecoense, Botafogo-SP e Bahia, além do Mirassol.