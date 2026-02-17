"Vai ser um ano desafiador", projeta Luiz Otávio, reforço do Ceará

Luiz Otávio durante treinamento ainda pelo Mirassol / Crédito: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Oitavo reforço do Ceará para a temporada, o zagueiro Luiz Otávio já concedeu suas primeiras falas como aleta do clube. Apesar de ainda não ter se apresentado oficialmente no CT de Porangabuçu, uma vez que é aguardado para os próximos dias, o defensor já concedeu uma entrevista aos canais oficiais da agremiação. Em uma rápida fala divulgada no site oficial do Vovô, o jogador agradeceu a oportunidade e prometeu bastante comprometimento com as metas do Alvinegro. Luiz Otávio também salientou o tamanho dos desafios de 2026 e garantiu trabalho duro para superá-los.

"Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. A gente sabe que esse vai ser um ano desafiador, mas eu estou muito empenhado em contribuir com o meu trabalho para o bem do Ceará e para conquistar os objetivos do clube na temporada", afirmou.