"Vai ser um ano desafiador", projeta Luiz Otávio, reforço do Ceará

Em uma rápida fala divulgada no site oficial do Vovô, o jogador agradeceu a oportunidade e prometeu bastante comprometimento com as metas do Alvinegro
Oitavo reforço do Ceará para a temporada, o zagueiro Luiz Otávio já concedeu suas primeiras falas como aleta do clube. Apesar de ainda não ter se apresentado oficialmente no CT de Porangabuçu, uma vez que é aguardado para os próximos dias, o defensor já concedeu uma entrevista aos canais oficiais da agremiação.

Em uma rápida fala divulgada no site oficial do Vovô, o jogador agradeceu a oportunidade e prometeu bastante comprometimento com as metas do Alvinegro. Luiz Otávio também salientou o tamanho dos desafios de 2026 e garantiu trabalho duro para superá-los.

"Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. A gente sabe que esse vai ser um ano desafiador, mas eu estou muito empenhado em contribuir com o meu trabalho para o bem do Ceará e para conquistar os objetivos do clube na temporada", afirmou.

O zagueiro já está regularizado no BID da CBF e é aguardado pela comissão técnica para ser introduzido aos trabalhos que antecedem o jogo de volta contra o Floresta. O Ceará venceu o jogo da ida por 3 a 0 e podendo fazer um duelo de volta mais protocolar, deve dar minutos a alguns jogadores, podendo ser o defensor um deles.

Luiz Otávio já trabalhou com Mozart e tem experiência de acesso

O zagueiro Luiz Otávio foi anunciado oficialmente na tarde da sexta-feira, 13. Aos 33 anos, o defensor estava no Mirassol, assinou contrato com o Vovô até o fim de 2026. o atleta, que tem um xará como companheiro de posição no elenco alvinegro, trabalhou com o técnico Mozart no Mirassol, entre 2023 e 2024, e conquistou o acesso à Série A.

Ele é o terceiro zagueiro contratado pelo Ceará para 2023, já que antes chegaram Júlio César, ex-América-MG, e Ronald, emprestado pelo Maringá. O setor ainda conta com Eder, Gilmar e o xará Luiz Otávio, ídolo do clube. Revelado pelo Bangu-RJ, Luiz Otávio acumula passagens por Bonsucesso-RJ, Luverdense-MT, Chapecoense, Botafogo-SP e Bahia, além do Mirassol.

