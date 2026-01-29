Apesar de negociação difícil, Ceará mantém Matheus Bahia em seu radar para 2026

Matheus Bahia é titular absoluto do Vovô / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará ainda tem algumas posições que ainda trabalha no mercado da bola, e uma delas é a lateral. O Alvinegro de Porangabuçu tem se movimentado em busca de mais um reforço para a posição, e o nome em pauta é de um velho conhecido: Matheus Bahia, que vestiu a camisa do clube nas duas temporadas passadas, sendo titular absoluto em ambas. O lateral-esquerdo chegou ao Vovô em 2024 por empréstimo do Bahia, sendo peça importante na campanha do título estadual e, principalmente, no acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o jogador atuou em 49 partidas, recorte em que contribuiu com sete assistências — o maior número de passes para gol da sua carreira.

O departamento de futebol do Ceará, então, agiu e conseguiu, junto ao Bahia, um novo empréstimo do lateral para 2025. Assim como em sua primeira passagem por Porangabuçu, o jogador correspondeu às expectativas, foi titular e um dos principais pilares da equipe — à época comandada pelo técnico Léo Condé.

Eric Melo, de volta ao Ceará após atuar por empréstimo na Ferroviária-SP no ano passado, passou a ser aproveitado no elenco principal como reserva de Fernando. Apesar de ter dois jogadores na lateral esquerda, o departamento de futebol do Vovô manteve o nome de Matheus Bahia no radar e tenta sua repatriação para esta temporada. O jogador não faz parte dos planos de Rogério Ceni no Bahia, que tem Luciano Juba — convocado para a seleção brasileira em Datas Fifa anteriores — e Iago Borduchi na posição. Inicialmente, a intenção do Esquadrão era conseguir uma venda com o lateral, mas nenhuma conversa avançou até o momento. O Ceará, naturalmente, surge como um dos principais interessados. Diante de um contexto complicado, potencializado pela queda para a Segundona, o Vovô não tem possibilidade de fazer um movimento de compra — o ideal, para o clube cearense, seria conseguir novamente ter Matheus Bahia por empréstimo. Esse molde, porém, é tratado com resistência no Esquadrão, que ainda prioriza negociar o lateral em definitivo e com compensação financeira.