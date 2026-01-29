Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apesar de negociação difícil, Ceará mantém Matheus Bahia em seu radar para 2026

O Bahia, detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, prioriza vender o lateral-esquerdo. O Vovô, por sua vez, quer um novo empréstimo
O Ceará ainda tem algumas posições que ainda trabalha no mercado da bola, e uma delas é a lateral. O Alvinegro de Porangabuçu tem se movimentado em busca de mais um reforço para a posição, e o nome em pauta é de um velho conhecido: Matheus Bahia, que vestiu a camisa do clube nas duas temporadas passadas, sendo titular absoluto em ambas.

O lateral-esquerdo chegou ao Vovô em 2024 por empréstimo do Bahia, sendo peça importante na campanha do título estadual e, principalmente, no acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o jogador atuou em 49 partidas, recorte em que contribuiu com sete assistências — o maior número de passes para gol da sua carreira.

O departamento de futebol do Ceará, então, agiu e conseguiu, junto ao Bahia, um novo empréstimo do lateral para 2025. Assim como em sua primeira passagem por Porangabuçu, o jogador correspondeu às expectativas, foi titular e um dos principais pilares da equipe — à época comandada pelo técnico Léo Condé.

Durante a temporada, dirigentes do Ceará falaram sobre a intenção de comprar Matheus Bahia e outros jogadores para tê-los em definitivo a partir de 2026. O inesperado rebaixamento para a segunda divisão, entretanto, frustrou os planos do Alvinegro, que precisou recuar com a ideia. Fabiano, lateral-direito titular em 2025, também deixou o Vovô por esse motivo.

A reformulação nas laterais precisou acontecer. O único remanescente do plantel que disputou a Série A foi o português Rafael Ramos. No mercado, o Vovô contratou Alex Silva, indicação do treinador Mozart, com quem foi campeão da Série B de 2025 pelo Coritiba, e Fernando, ex-Athletico-PR, comprado por cerca de R$ 1,5 milhão.

Eric Melo, de volta ao Ceará após atuar por empréstimo na Ferroviária-SP no ano passado, passou a ser aproveitado no elenco principal como reserva de Fernando. Apesar de ter dois jogadores na lateral esquerda, o departamento de futebol do Vovô manteve o nome de Matheus Bahia no radar e tenta sua repatriação para esta temporada.

O jogador não faz parte dos planos de Rogério Ceni no Bahia, que tem Luciano Juba — convocado para a seleção brasileira em Datas Fifa anteriores — e Iago Borduchi na posição. Inicialmente, a intenção do Esquadrão era conseguir uma venda com o lateral, mas nenhuma conversa avançou até o momento. O Ceará, naturalmente, surge como um dos principais interessados.

Diante de um contexto complicado, potencializado pela queda para a Segundona, o Vovô não tem possibilidade de fazer um movimento de compra — o ideal, para o clube cearense, seria conseguir novamente ter Matheus Bahia por empréstimo. Esse molde, porém, é tratado com resistência no Esquadrão, que ainda prioriza negociar o lateral em definitivo e com compensação financeira.

“O clube tem interesse. O Matheus é um jogador muito bom, tem uma identidade com o clube, mas, assim, a gente sabe que as condições financeiras do clube mudaram em relação ao ano passado. O Ceará não tem condições de fazer um investimento de compra. A ideia do Bahia, até esse momento, é vender o jogador”, revelou João Paulo Silva, presidente do Ceará, em entrevista à Rádio Itatiaia.

