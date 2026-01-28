Júlio César é apresentado no Ceará e destaca peso da camisa: "Oportunidade única"

Formado nas categorias de base do América-MG, onde também iniciou sua carreira profissional, Júlio César terá sua primeira experiência em um clube fora de Belo Horizonte. Para o zagueiro, a chance de jogar em um estádio com grande público a seu favor será algo inédito — e, inevitavelmente, foi um atrativo.

Apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quarta-feira, 28, o zagueiro Júlio César contou sobre o peso de vestir a camisa alvinegra. Em sua fala, o defensor comentou que atuar pelo Vovô é a “oportunidade” da sua vida e destacou o fator torcida como algo determinante em sua vinda.

“O nome do Ceará foi um dos primeiros e o principal que veio atrás de mim. Quando chegou a proposta, eu fiquei feliz. Eu vejo o tamanho do Ceará e da torcida. É uma oportunidade única na minha vida. A torcida foi um dos principais fatores que pesaram. Vai ser a primeira vez que irei viver algo tão grande assim”, disse.

A amizade com Éder

No elenco do Alvinegro de Porangabuçu, Júlio César reencontrou um velho amigo: o também zagueiro Éder, com quem trabalhou junto no América-MG. Amigos, o defensor contou que ligou para o parceiro de equipe buscando referências sobre o Ceará — e o retorno não poderia ter sido mais positivo.

“O Éder é um cara que, quando eu subi da base para o profissional, me ajudou muito nessa transição e adaptação, que não é fácil. Eu me sinto feliz. Antes de vir para cá, liguei e conversei com ele, que me contou sobre toda a estrutura do clube. Foi um dos pilares que me ajudaram nessa vinda para o Ceará. Creio que aqui eu ainda vou aprender muito com ele”, enfatizou.