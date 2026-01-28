Embalado em 2026, Ceará chega a 24 jogos de invencibilidade no Campeonato Cearense

FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-01-2026: Jogo entre Ferroviário 1 x 5 Ceará no Estádio Presidente Vargas (PV) pelo Campeonato Cearense 2026. Jogadores do Ceará comemoram gol contra o Ferroviário. (Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo) / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

Embalado no Campeonato Cearense após uma imponente goleada no Clássico da Paz contra o Ferroviário, o Ceará ostenta um longo período de invencibilidade no torneio. Atual bicampeão, o Alvinegro de Porangabuçu tem 24 partidas sem derrotas no Manjadinho, façanha construída no recorte entre as edições de 2023 e a atual. A boa sequência do Vovô começou no Estadual de 2023. Naquele ano, o Ceará chegou à decisão com uma campanha marcada por cinco vitórias e dois empates, invencibilidade que foi quebrada diante do Fortaleza, no primeiro jogo da final. No duelo da volta, as equipes empataram por 2 a 2, resultado que garantiu o título do rival.

Após aquela temporada, o Vovô tornou-se imbatível no Campeonato Cearense. Em 2024, o clube emplacou, em nove jogos, quatro vitórias e cinco empates. Na decisão, em um novo Clássico-Rei diante do Fortaleza, o Alvinegro empatou com o Tricolor nas partidas de ida e volta, mas se consagrou campeão nas penalidades, encerrando assim um jejum de cinco anos sem título do Manjadinho.