Embalado em 2026, Ceará chega a 24 jogos de invencibilidade no Campeonato Cearense

Embalado em 2026, Ceará chega a 24 jogos de invencibilidade no Campeonato CearenseÚltima derrota do Alvinegro na competição estadual aconteceu há quase três anos, no jogo de ida da final da edição de 2023
Embalado no Campeonato Cearense após uma imponente goleada no Clássico da Paz contra o Ferroviário, o Ceará ostenta um longo período de invencibilidade no torneio. Atual bicampeão, o Alvinegro de Porangabuçu tem 24 partidas sem derrotas no Manjadinho, façanha construída no recorte entre as edições de 2023 e a atual.
A boa sequência do Vovô começou no Estadual de 2023. Naquele ano, o Ceará chegou à decisão com uma campanha marcada por cinco vitórias e dois empates, invencibilidade que foi quebrada diante do Fortaleza, no primeiro jogo da final. No duelo da volta, as equipes empataram por 2 a 2, resultado que garantiu o título do rival.
Após aquela temporada, o Vovô tornou-se imbatível no Campeonato Cearense. Em 2024, o clube emplacou, em nove jogos, quatro vitórias e cinco empates. Na decisão, em um novo Clássico-Rei diante do Fortaleza, o Alvinegro empatou com o Tricolor nas partidas de ida e volta, mas se consagrou campeão nas penalidades, encerrando assim um jejum de cinco anos sem título do Manjadinho.
Leia mais
No ano passado, o Ceará voltou a ser soberano na competição, desta vez com uma campanha quase impecável. Dos nove confrontos que disputou, o Vovô venceu oito e empatou uma única vez, justamente com o Fortaleza, no segundo jogo da final — na ida, porém, a equipe de Porangabuçu havia vencido por 1 a 0, resultado que lhe garantiu a taça no placar agregado.
Agora, em 2026, o Alvinegro segue sem saber o que é perder no Campeonato Cearense. Na fase de grupos, o plantel comandado pelo técnico Mozart venceu três rivais — Floresta, Maranguape e Tirol — e empatou com o Iguatu. Na abertura da segunda fase, o Vovô aplicou uma acachapante goleada no Ferroviário, por 5 a 1.
Campanhas do Ceará no Manjadinho entre 2024 e 2026:
- 2026 - 5 jogos (4 vitórias e 1 empate)
- 2025 - 9 jogos (8 vitória e 1 empate) - Ceará campeão estadual
- 2024 - 9 jogos (4 vitórias e 5 empates) - Ceará campeão estadual