Ceará inicia venda de ingressos para jogo diante do Iguatu, pelo Campeonato Cearense

FORTALEZA, CE, BR - 16.01.26 - Campeonato Cearense 2026 - Partida entre as equipes Ceara x Maranguape no estadio Presidente Vargas (FCO FONTENELE/OPOVO) / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará abriu nesta quinta-feira, 15, a venda de ingressos para o jogo diante do Iguatu. No próximo sábado, 17, às 16h30min, o Vovô recebe o Azulão no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. Os bilhetes estão custando o valor médio de R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira, com cadeiras disponíveis no setor azul, laranja e amarelo. Também nesta quinta-feira, o Alvinegro de Porangabuçu iniciou o check-in para os sócios-torcedores que desejam confirmar presença na partida.