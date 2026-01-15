Ceará anuncia rescisão contratual do zagueiro Marllon

Gonzalo Plata e Marllon disputam lance no empate em 1 a 1 entre Ceará e Flamengo, na Arena Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Ceará anunciou na tarde desta quinta-feira, 15, a rescisão contratual do zagueiro Marllon, que está a caminho do Remo. Reforço de 2025, o defensor atuou em 42 partidas pelo Vovô, marcou três gols e conquistou o título do Campeonato Cearense. Desde o início da pré-temporada alvinegra, a saída de Marllon é ventilada. O zagueiro tinha vínculo contratual com o Vovô até o fim de 2026.