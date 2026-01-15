Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará anuncia rescisão contratual do zagueiro Marllon

Desde o início da pré-temporada alvinegra, a saída de Marllon é ventilada. O zagueiro tinha vínculo contratual com o Vovô até o fim de 2026
O Ceará anunciou na tarde desta quinta-feira, 15, a rescisão contratual do zagueiro Marllon, que está a caminho do Remo. Reforço de 2025, o defensor atuou em 42 partidas pelo Vovô, marcou três gols e conquistou o título do Campeonato Cearense.

Desde o início da pré-temporada alvinegra, a saída de Marllon é ventilada. O zagueiro tinha vínculo contratual com o Vovô até o fim de 2026.

Na temporada de 2025, Marllon oscilou entre titularidade e reserva, chegou a ser capitão no início do ano e foi peça importante na conquista do bicampeonato estadual. Na reta final do Brasileirão, ele perdeu espaço para Marcos Victor, que se firmou à época na titularidade junto de Willian Machado.

As atenções do Ceará para o mercado passam a ser prioritárias para a posição de zagueiro, tendo em vista que três de seus quatro defensores na temporada passada saíram. No momento, o técnico Mozart tem à disposição para o setor Éder, remanescente de 2025, e o jovem Pedro Gilmar, recém-alçado da base para o time profissional.

Nos bastidores do mercado, o Vovô negocia com dois zagueiros: Zé Marcos, do Vitória, e Júlio César, do América-MG.

Nota do Ceará sobre a saída de Marllon

O Ceará SC oficializa a rescisão contratual, em comum acordo, do zagueiro Marllon. Contratado no início de 2025, o defensor foi um dos capitães do elenco alvinegro na última temporada.

No Time do Povo, o atleta disputou 42 partidas oficiais, marcou 3 gols e conquistou o título do Campeonato Cearense.

O Ceará agradece a Marllon pelo tempo em que vestiu suas cores e deseja sucesso ao atleta na continuidade de sua trajetória profissional.

 

