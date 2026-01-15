Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará abre check-in para jogo diante do Iguatu, pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam neste sábado, 17, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas. Vovô vai em busca de se isolar na liderança do Grupo B do Estadual
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

O Ceará abriu nesta quinta-feira, 15, o check-in para os sócios-torcedores que desejam confirmar presença na partida diante do Iguatu. No próximo sábado, 17, às 16h30min, o Vovô recebe o Azulão no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.

Os sócios da categoria Vovô de Ouro, O Mais Querido e Campeão da Popularidade estão aptos a confirmar presença no embate desde o início da tarde. Os cadastrados e adimplentes das categorias Time do Povo e Consulado Alvinegro podem adquirir suas entradas a partir das 17 horas.

Na partida, o Vovô vai em busca de confirmar o 100% de aproveitamento e se isolar na liderança do Grupo B. Hoje, a equipe de Mozart é líder com seis pontos após bater o Maranguape na última quarta-feira, 14, por 1 a 0 no PV, com gol de Vina. O Iguatu é o vice-líder da chave e, após empate sem gols diante do Tirol, a equipe chegou aos quatro pontos após duas partidas disputadas.

