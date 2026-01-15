Ceará abre check-in para jogo diante do Iguatu, pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam neste sábado, 17, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas. Vovô vai em busca de se isolar na liderança do Grupo B do Estadual

O Ceará abriu nesta quinta-feira, 15, o check-in para os sócios-torcedores que desejam confirmar presença na partida diante do Iguatu. No próximo sábado, 17, às 16h30min, o Vovô recebe o Azulão no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.

Os sócios da categoria Vovô de Ouro, O Mais Querido e Campeão da Popularidade estão aptos a confirmar presença no embate desde o início da tarde. Os cadastrados e adimplentes das categorias Time do Povo e Consulado Alvinegro podem adquirir suas entradas a partir das 17 horas.