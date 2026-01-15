Ceará abre check-in para jogo diante do Iguatu, pelo Campeonato Cearense

Ceará abre check-in para jogo diante do Iguatu, pelo Campeonato CearenseEquipes se enfrentam neste sábado, 17, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas. Vovô vai em busca de se isolar na liderança do Grupo B do Estadual
O Ceará abriu nesta quinta-feira, 15, o check-in para os sócios-torcedores que desejam confirmar presença na partida diante do Iguatu. No próximo sábado, 17, às 16h30min, o Vovô recebe o Azulão no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.
Os sócios da categoria Vovô de Ouro, O Mais Querido e Campeão da Popularidade estão aptos a confirmar presença no embate desde o início da tarde. Os cadastrados e adimplentes das categorias Time do Povo e Consulado Alvinegro podem adquirir suas entradas a partir das 17 horas.
Na partida, o Vovô vai em busca de confirmar o 100% de aproveitamento e se isolar na liderança do Grupo B. Hoje, a equipe de Mozart é líder com seis pontos após bater o Maranguape na última quarta-feira, 14, por 1 a 0 no PV, com gol de Vina. O Iguatu é o vice-líder da chave e, após empate sem gols diante do Tirol, a equipe chegou aos quatro pontos após duas partidas disputadas.