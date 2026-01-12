Alison Henry ressalta força da base do Ceará após vitória sobre o Floresta

Entrevista com Alison Henry técnico do time sub-20 do Ceará, foi dada após o jogo contra o Floresta pelo Campeonato Cearense. / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará iniciou oficialmente a temporada de jogos com uma vitória diante do Floresta por 1 a 0, na estreia do Campeonato Cearense, no último sábado, 10. O triunfo, que permitiu à equipe começar bem o ano de 2026, foi possível graças à atuação da base do clube, já que o Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo com elenco e técnico do time sub-20. Em entrevista após os três pontos somados, o treinador Alison Henry ressaltou a força do seu jovem elenco em um jogo diante de outra equipe profissional. Para ele, o resultado não apenas ameniza o clima para a estreia do time principal do Vovô na próxima rodada, como também destaca o potencial da base alvinegra.

"Essa vitória consolida o trabalho e a dedicação desses atletas, que estão sempre comprometidos com o clube. Como falei agora no final da partida, é para consolidar a evolução que eles vêm tendo. Estrear com uma vitória em nível profissional é muito importante e traz tranquilidade para o profissional já estrear no próximo jogo com três pontos no Campeonato", disse. Enquanto o elenco comandado por Mozart se prepara para o jogo da próxima quarta-feira, 14, quando o Ceará enfrenta o Maranguape às 21h30min, no Estádio Presidente Vargas, a consolidação mencionada por Alison se desdobra agora em dois rumos: a Copinha e o elenco profissional. O autor do gol do Ceará, Enzo Lodovico, foi um dos cinco atletas que, logo após o embate, rumaram para São Paulo para se somar ao grupo que defende o Vovô na maior competição de base do país. Além dele, viajaram os meio-campistas Melk e Pedro Esli, o zagueiro Uchella e o atacante Rian Patric. Na avaliação de Alison Henry, o camisa 23 conseguiu mostrar serviço com o tento marcado não apenas por seu talento, mas também por sua obediência tática e técnica.

"Ele é um atleta muito intenso e comprometido. Tínhamos coisas traçadas para o jogo, nas quais ele e Júlio — que tem um bom um contra um — pudessem colocar em campo o que de melhor eles têm, que é buscar o jogo, ir para dentro. Fomos agraciados pela jogada do Júlio e pelo gol do Enzo, o que só mostra o valor do trabalho que vamos construindo no dia a dia", salientou. Entre os jogadores que se destacaram, o goleiro Gustavo — que foi exigido principalmente no segundo tempo, quando o Floresta buscou reagir ao revés — irá se somar ao elenco principal, treinado por Mozart. Além dele, sobem ainda o lateral-direito Aloisio, os zagueiros Gabriel Rocha e Gilmar, o volante João Gabriel e o atacante Kauã Zigler. Na avaliação de Alison Henry, o defensor tem como principais atributos a acrescentar ao time principal a segurança e a compreensão do seu papel tático, não apenas defensivo, mas também ofensivo.