Ceará negocia com Matheusinho, atacante que atuou pelo Sport em 2025

O Ceará está atento à possibilidade de reforçar o setor ofensivo com o atacante Matheusinho, de 27 anos, que defendeu o Sport na Série A de 2025. O clube de Porangabuçu e o jogador estão em negociação para avançar em um acordo de empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, equipe detentora dos direitos federativos e econômicos do atleta. As informações são do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Em 2025, Matheusinho iniciou a temporada no Santa Clara, que o contratou após destaque pelo Criciúma em 2024. Em Portugal, o ponta disputou apenas nove partidas antes de ser emprestado ao Sport. O atacante desembarcou no Recife na segunda janela de transferências, em julho, e somou 25 jogos, com dois gols e quatro assistências pelo clube pernambucano.