Ceará negocia com Matheusinho, atacante que atuou pelo Sport em 2025

O Ceará está atento à possibilidade de reforçar o setor ofensivo com o atacante Matheusinho, de 27 anos, que defendeu o Sport na Série A de 2025. O clube de Porangabuçu e o jogador estão em negociação para avançar em um acordo de empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, equipe detentora dos direitos federativos e econômicos do atleta. As informações são do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.
Em 2025, Matheusinho iniciou a temporada no Santa Clara, que o contratou após destaque pelo Criciúma em 2024. Em Portugal, o ponta disputou apenas nove partidas antes de ser emprestado ao Sport. O atacante desembarcou no Recife na segunda janela de transferências, em julho, e somou 25 jogos, com dois gols e quatro assistências pelo clube pernambucano.
Além do Sport e do Santa Clara, Matheusinho defendeu o América-MG, clube que o revelou, e equipes do futebol israelense, como Beitar Jerusalém e Ashdod.
Fora dos planos do Santa Clara para 2026, o atacante tem despertado interesse de outros clubes no mercado. Na atual janela de transferências, o Fortaleza chegou a demonstrar interesse no jogador, mas as negociações não avançaram.
Ação na Justiça contra o Sport
Após o fim da temporada de 2025, Matheusinho ingressou com uma ação na Justiça contra o Sport por atrasos salariais e solicitou a rescisão indireta. O contrato de empréstimo do jogador com o clube pernambucano, firmado junto ao Santa Clara, é válido inicialmente até junho deste ano. O Sport, no entanto, tinha interesse em mantê-lo para a temporada de 2026.