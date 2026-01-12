Ceará oficializa contratação do goleiro Jorge, ex-Grêmio, até o fim de 2027

Ceará oficializa contratação do goleiro Jorge, ex-Grêmio, até o fim de 2027No Vovô, ele disputará posição com Richard e Bruno Ferreira. Na virada da temporada, o time perdeu dois nomes na meta: Fernando Miguel e Keiller
O Ceará anunciou, na noite desta segunda-feira, 12, a contratação do goleiro Jorge, ex-Grêmio. O arqueiro de 24 anos, que já realiza treinamentos com o elenco alvinegro, assinou contrato válido com o clube de Porangabuçu até o fim de 2027.
No Vovô, ele disputará posição com Richard e Bruno Ferreira. Na virada da temporada, o time perdeu dois nomes na meta: Fernando Miguel e Keiller. Com isso, a diretoria de futebol foi ao mercado para suprir as saídas.
No início de 2025, Jorge se destacou pelo Pelotas no Campeonato Gaúcho, sendo titular em 14 oportunidades. O desempenho atraiu interesse do Grêmio, que o contratou. No clube de Porto Alegre, porém, ele não entrou em campo.
Além dos clubes citados, o goleiro defendeu as camisas de outros times, como Avenida-RS, Santa Cruz-RS e Itabuna. No Ceará, Jorge vai disputar quatro competições em 2026: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B.