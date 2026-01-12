Ceará oficializa contratação do goleiro Jorge, ex-Grêmio, até o fim de 2027

No Vovô, ele disputará posição com Richard e Bruno Ferreira. Na virada da temporada, o time perdeu dois nomes na meta: Fernando Miguel e Keiller

O Ceará anunciou, na noite desta segunda-feira, 12, a contratação do goleiro Jorge, ex-Grêmio. O arqueiro de 24 anos, que já realiza treinamentos com o elenco alvinegro, assinou contrato válido com o clube de Porangabuçu até o fim de 2027.

No Vovô, ele disputará posição com Richard e Bruno Ferreira. Na virada da temporada, o time perdeu dois nomes na meta: Fernando Miguel e Keiller. Com isso, a diretoria de futebol foi ao mercado para suprir as saídas.