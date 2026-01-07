Em briga judicial com o Fortaleza, Felipe Jonatan é oferecido ao Ceará

Lateral-esquerdo Felipe Jonatan no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Fortaleza, foi oferecido ao Ceará no mercado da bola. A informação é do jornalista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O jogador de 27 anos moveu uma ação judicial contra o Fortaleza por atrasos salariais e busca a rescisão indireta do contrato, conforme noticiado pelo colunista do O POVO, Lucas Mota. Caso consiga se desvincular do Tricolor, o staff e o próprio atleta manifestaram nos bastidores o desejo de vestir novamente a camisa do Vovô, segundo apuração de Horácio Neto.