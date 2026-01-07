Em briga judicial com o Fortaleza, Felipe Jonatan é oferecido ao Ceará

Em briga judicial com o Fortaleza, Felipe Jonatan é oferecido ao CearáJogador de 27 anos moveu uma ação judicial contra o Fortaleza por atrasos salariais e busca a rescisão indireta do contrato
O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Fortaleza, foi oferecido ao Ceará no mercado da bola. A informação é do jornalista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.
O jogador de 27 anos moveu uma ação judicial contra o Fortaleza por atrasos salariais e busca a rescisão indireta do contrato, conforme noticiado pelo colunista do O POVO, Lucas Mota. Caso consiga se desvincular do Tricolor, o staff e o próprio atleta manifestaram nos bastidores o desejo de vestir novamente a camisa do Vovô, segundo apuração de Horácio Neto.
Inicialmente, Felipe Jonatan não está nos planos do Ceará. A avaliação interna do Alvinegro leva em consideração aspectos técnicos e comportamentais.
O que pede Felipe Jonatan na Justiça
A defesa de Felipe Jonatan alega atrasos referentes aos dois últimos meses de salário, além de férias, décimo terceiro e luvas. O jogador tem vínculo com o Fortaleza até abril de 2027 e está emprestado ao Mirassol-SP até o fim do Campeonato Paulista de 2026.
No acordo de empréstimo firmado entre Fortaleza e Mirassol, os vencimentos do lateral-esquerdo foram divididos entre os dois clubes. O Tricolor é responsável pelo pagamento dos salários via CLT, enquanto o clube paulista arca com os direitos de imagem, que, segundo apuração da coluna, estão em dia.
Contratado pelo Fortaleza em 2024, Felipe Jonatan disputou 26 jogos com a camisa tricolor. Além do Leão do Pici e do Mirassol, o lateral defendeu Ceará, clube que o revelou, e Santos.