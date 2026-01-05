Ceará enfrenta Carajás para firmar liderança do grupo 6 da Copinha

Ceará vai em busca de sua segunda vitória na Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. / Crédito: Alessandro Brito/Ceará SC

Em busca de classificação e da liderança do Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Ceará entra em campo nesta terça-feira, 5, às 21h30min, diante do Carajás-PA no estádio Prudentão, em Presidente Prudente, São Paulo, pela segunda rodada da maior competição de base do país. A partida terá transmissão da Cazé TV, no YouTube. No embate, o Vovô vai em busca de se firmar como líder do chaveamento para encaminhar uma classificação para a próxima fase. O time é hoje líder do grupo após vencer o Olímpico-SE por 2 a 0 na primeira rodada.