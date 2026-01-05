Mozart explica saída do Coritiba e quer títulos no Ceará: "Somos protagonistas"

Mozart, técnico do Ceará, durante primeiro treino em Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Apresentado como técnico do Ceará nesta segunda-feira, 5, em Porangabuçu, Mozart Santos comentou sobre a saída do Coritiba logo depois de conquistar o título da Série B de 2025. “Acredito em ciclos. Fui atleta do Coritiba, passei 6 anos entre base e profissional. Foi um ano bem desafiador para mim, por ser de lá também. Eu e minha família optamos pelo encerramento do ciclo, e na minha opinião, foi de uma forma importante com o título da Série B. Estou feliz com a minha decisão. Se eu não tivesse saído de lá, não estaria aqui. Tenho certeza absoluta que eu tomei a decisão certa”, disse o treinador.