Mozart explica saída do Coritiba e quer títulos no Ceará: "Somos protagonistas"
Apresentado como técnico do Ceará nesta segunda-feira, 5, em Porangabuçu, Mozart Santos comentou sobre a saída do Coritiba logo depois de conquistar o título da Série B de 2025.
“Acredito em ciclos. Fui atleta do Coritiba, passei 6 anos entre base e profissional. Foi um ano bem desafiador para mim, por ser de lá também. Eu e minha família optamos pelo encerramento do ciclo, e na minha opinião, foi de uma forma importante com o título da Série B. Estou feliz com a minha decisão. Se eu não tivesse saído de lá, não estaria aqui. Tenho certeza absoluta que eu tomei a decisão certa”, disse o treinador.
Ainda na conversa com a imprensa, o técnico alvinegro afirmou que o clube precisa ser “protagonista” em todas as competições que disputar em 2026.
"Encaro o estadual com a importância que tem que encarar. A Copa do Nordeste também, temos a Copa do Brasil já em fevereiro. Tem que entrar para vencer, é a a exigência de trabalhar numa equipe desse tamanho com a paixão que o nosso torcedor tem. Estamos nos preparando para todas as competições que nós disputamos. Nós somos protagonistas delas”, destacou.
"A Copa do Nordeste não é uma exceção. O Ceará é um dos maiores vencedores dessa competição, então, eu espero ter a oportunidade de conquistar essa competição com esse clube."
Na sequência, Mozart ainda ressaltou a vontade de observar jogadores da base alvinegra. Conforme noticiado pelo Esportes O POVO, o Ceará vai utilizar os jovens no primeiro jogo da temporada, neste sábado, 10, diante do Floresta.
“É uma oportunidade de conhecer os jogadores mais jovens. Eu sou oriundo da base como treinador. Na última Série B, terminei a competição com quatro jogadores formados no Coritiba. O Ceará, historicamente, é um formador de atletas. Tenho obrigação de potencializar o jogador que tem capacidade para estar na equipe principal”, comentou o treinador.