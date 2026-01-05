Ex-Ceará, Lucas Mugni é anunciado como novo reforço do Mirassol

A sua saída do Alvinegro de Porangabuçu ocorreu devido a um impasse no acordo de permanência. Enquanto o clube estava disposto a oferecer mais um ano de contrato, o jogador queria um vínculo por mais duas temporadas.

Ex- Ceará , o meia argentino Lucas Mugni foi anunciado nesta segunda-feira, 5, pelo Mirassol. O atleta, que defendeu o Vovô entre os anos de 2024 e 2025, assinou com a equipe paulista para a temporada 2026.

Nas redes sociais, Mugni chegou a lamentar a despedida. O Ceará foi o segundo clube que ele mais vestiu a camisa na carreira, perdendo apenas para o Bahia. Nas duas temporadas em que esteve em solo alencarino, Mugni disputou 97 partidas, sete gols e 20 assistências, sendo bicampeão cearense, conquistando um acesso para a Série A, mas amargando o atual rebaixamento para a Série B.

No seu anúncio, o Mirassol ressaltou também as outras equipe defendidas pelo atleta: "O meia argentino de 33 anos é o mais novo reforço do Mirassol pra temporada 2026! Na Argentina jogou por Colón, Lanús e Newell's Old Boys. No Brasil passou por Flamengo, Bahia, Sport e Ceará, onde estava no ano passado. Tem ainda passagens pelo futebol espanhol, chileno, boliviano e turco", escreveu a equipe paulista.

É chegado o momento da despedida e, no fundo do coração, eu esperava que esse dia demorasse mais a chegar. Não escondo: o desfecho não foi como sonhei ou desejei. Mas existem coisas que fogem do nosso controle — e só Deus conhece o propósito de cada uma delas.

Ainda assim, o caminho percorrido foi lindo. Levo comigo amizades construídas dentro e fora do clube, pessoas de coração aberto, cheias de carinho e respeito.