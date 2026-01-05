Ex-Ceará, Lucas Mugni é anunciado como novo reforço do Mirassol

Ex-Ceará, Lucas Mugni é anunciado como novo reforço do MirassolTime paulista firmou contrato com o jogador para a temporada 2026
Ex-Ceará, o meia argentino Lucas Mugni foi anunciado nesta segunda-feira, 5, pelo Mirassol. O atleta, que defendeu o Vovô entre os anos de 2024 e 2025, assinou com a equipe paulista para a temporada 2026.
A sua saída do Alvinegro de Porangabuçu ocorreu devido a um impasse no acordo de permanência. Enquanto o clube estava disposto a oferecer mais um ano de contrato, o jogador queria um vínculo por mais duas temporadas.
Nas redes sociais, Mugni chegou a lamentar a despedida. O Ceará foi o segundo clube que ele mais vestiu a camisa na carreira, perdendo apenas para o Bahia. Nas duas temporadas em que esteve em solo alencarino, Mugni disputou 97 partidas, sete gols e 20 assistências, sendo bicampeão cearense, conquistando um acesso para a Série A, mas amargando o atual rebaixamento para a Série B.
No seu anúncio, o Mirassol ressaltou também as outras equipe defendidas pelo atleta: "O meia argentino de 33 anos é o mais novo reforço do Mirassol pra temporada 2026! Na Argentina jogou por Colón, Lanús e Newell's Old Boys. No Brasil passou por Flamengo, Bahia, Sport e Ceará, onde estava no ano passado. Tem ainda passagens pelo futebol espanhol, chileno, boliviano e turco", escreveu a equipe paulista.
Veja a íntegra do texto de despedida de Mugni:
É chegado o momento da despedida e, no fundo do coração, eu esperava que esse dia demorasse mais a chegar. Não escondo: o desfecho não foi como sonhei ou desejei. Mas existem coisas que fogem do nosso controle — e só Deus conhece o propósito de cada uma delas.
Ainda assim, o caminho percorrido foi lindo. Levo comigo amizades construídas dentro e fora do clube, pessoas de coração aberto, cheias de carinho e respeito.
À torcida, minha eterna gratidão. Vocês me proporcionaram momentos inesquecíveis, jogos com uma atmosfera única, que ficarão para sempre na minha memória.
Para mim, foi um privilégio estar em campo defendendo essa camisa — que é do clube, dos torcedores, mas principalmente dos funcionários que vivem o Ceará por amor. A todos vocês, deixo o meu mais sincero muito obrigado.