Apresentado, Mozart projeta 2026 vitorioso pelo Ceará: "A página está em branco"Novo treinador alvinegro projetou a Série B deste ano e salientou a importância do apoio do torcedor durante a temporada
Novo técnico do Ceará, Mozart Santos foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta segunda-feira, 5, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o comandante alvinegro destacou a vontade da equipe de "escrever uma nova história" em 2026 após o rebaixamento no fim do ano passado.
"O fato de conhecer 80, 90% do elenco é uma coisa positiva. O que me chama a atenção é a disponibilidade dos jogadores, eles estão sedentos para escrever uma nova história. Eu acredito muito nisso. A página está em branco e cabe a nós escrever essa nova história", disse.
"Acredito que o nosso desempenho vai nos aproximar do nosso torcedor, sempre de dentro para fora. O torcedor precisa se sentir representado. Estou muito confiante em tudo aquilo que eu estou vivendo ao longo desses três, quatro dias que eu estou aqui. É um clube que tem os processos bem definidos, tem uma infraestrutura que oferece. tudo para que nós possamos desenvolver o trabalho", completou.
Na sequência, o treinador projetou a Série B, principal competição da temporada para o Alvinegro. Experiente no certame, Mozart soma um título, em 2025 pelo Coritiba, e um acesso, em 2024 pelo Mirassol.
"A Série B é um campeonato bem equilibrado e extremamente difícil. Viagens difíceis, muitas vezes campos distintos do que nós temos aqui, então é um desafio. É um campeonato sempre muito difícil e a regularidade é determinante para você poder conquistar."
Torcida
Ainda na coletiva de apresentação, o novo comandante do Vovô destacou a força da torcida alvinegra nas arquibancadas. Para ele, o torcedor será crucial para o time durante 2026.
"Acho que é chover no molhado. Pela experiência que eu venho adquirindo nesses últimos anos de Série B e na própria Copa do Nordeste, o fator torcedor é determinante para empurrar o time. Para equipes como a nossa, que vão entrar nessas competições, o torcedor é muito importante para ser o nosso 12º jogador realmente. Cabe a nós termos o desempenho condizente para trazer o torcedor para o nosso lado", comentou.
