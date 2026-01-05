Apresentado, Mozart projeta 2026 vitorioso pelo Ceará: "A página está em branco"

Mozart, novo técnico do Ceará, durante coletiva de apresentação / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Novo técnico do Ceará, Mozart Santos foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta segunda-feira, 5, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o comandante alvinegro destacou a vontade da equipe de "escrever uma nova história" em 2026 após o rebaixamento no fim do ano passado. "O fato de conhecer 80, 90% do elenco é uma coisa positiva. O que me chama a atenção é a disponibilidade dos jogadores, eles estão sedentos para escrever uma nova história. Eu acredito muito nisso. A página está em branco e cabe a nós escrever essa nova história", disse.