Ceará sonda atacante Maurício Garcez, destaque do Paysandu em 2025

O jogador marcou sete gols e deu quatro assistências em 22 jogos pelo Papão na Série B do ano passado
Autor Mateus Moura
O Ceará segue se movimentando no mercado da bola e tem um novo alvo em vista: o atacante Maurício Garcez, que se destacou pelo Paysandu na Série B de 2025, apesar de o clube ter sido rebaixado para a terceira divisão. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Vovô mantém conversas com o staff do atleta, mas ainda não avançou no negócio.

Maurício Garcez pertence ao Avaí e atuou em duas equipes por empréstimo ao longo de 2025: o Juventude, que disputou a Série A, e o Paysandu, clube no qual conseguiu ter maior destaque. No Papão da Curuzu, disputou 22 jogos, todos pela Segundona, período em que contribuiu com sete gols e quatro assistências — números que o credenciaram como o principal nome do time na competição.

Apesar da queda para a Série C, o Paysandu tentou renovar o empréstimo de Garcez junto ao Avaí, mas o jogador recebeu sondagens de equipes da Série B, o que inviabilizou o negócio. Na carreira, o atacante também acumula passagens por Brusque, CSKA Sófia-BUL e Coritiba.

Ceará busca pontas para reforçar o ataque

Com apenas quatro atacantes no elenco — Fernandinho, Lucca, Pedro Henrique e Juan Alano —, o Alvinegro de Porangabuçu tem buscado no mercado da bola reforços para o setor ofensivo. O Vovô chegou a tentar, recentemente, a contratação de Fabinho, ex-América-MG, mas o jogador optou por acertar com o Coritiba.

