Ceará sonda atacante Maurício Garcez, destaque do Paysandu em 2025

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola e tem um novo alvo em vista: o atacante Maurício Garcez, que se destacou pelo Paysandu na Série B de 2025, apesar de o clube ter sido rebaixado para a terceira divisão. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Vovô mantém conversas com o staff do atleta, mas ainda não avançou no negócio.

Maurício Garcez pertence ao Avaí e atuou em duas equipes por empréstimo ao longo de 2025: o Juventude, que disputou a Série A, e o Paysandu, clube no qual conseguiu ter maior destaque. No Papão da Curuzu, disputou 22 jogos, todos pela Segundona, período em que contribuiu com sete gols e quatro assistências — números que o credenciaram como o principal nome do time na competição.