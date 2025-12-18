Lourenço é anunciado pelo Goiás e deixa o Ceará após dois anos

Lourenço é anunciado pelo Goiás e deixa o Ceará após dois anosAtleta de 28 anos estava no Ceará desde a temporada passada e participou do bicampeonato Cearense em 2024 e 2025
O meio-campista Lourenço, peça fundamental nos títulos cearenses de 2024 e 2025 e no acesso conquistado pelo Vovô à Série A na temporada passada, foi oficialmente anunciado pelo Goiás na tarde desta quarta-feira, 17.
Conforme apurou o Esportes O POVO, o Ceará optou por não avançar nas tratativas em uma possível renovação de vínculo contratual. Com isso, o atleta de 28 anos, que tinha contrato válido até o fim da atual temporada, ficou livre para assinar com a equipe Esmeraldina.
Lourenço chegou ao Alvinegro em 2024 e teve papel primordial ao longo daquele ano, destacando-se como titular e um dos protagonistas do meio-campo tanto com Vagner Mancini — técnico que o comandou durante o início de sua passagem — quanto com Léo Condé, que chegou ao escrete cearense no segundo semestre e permaneceu até o final deste ano.
Ao todo, disputou em 2024 44 partidas, marcou seis gols e deu quatro assistências, além de conquistar o título do Campeonato Cearense e ajudar o clube a garantir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
Nesta temporada, alternou entre reserva e titularidade. E, apesar de ter convivido com lesões que o deixaram de fora do escrete principal durante parte do ano, o mineiro de Belo Horizonte esteve em campo em 54 oportunidades, anotou três gols e distribuiu outras três assistências.
“Foram 2 anos que pude fazer parte desse clube que me recebeu e me acolheu tão bem, vivi momentos de muita alegria e outros nem tanto, mas saio com o coração cheio de gratidão a toda Nação Alvinegra, cada funcionário e cada pessoa que faz parte dessa família Ceará, vocês fazem parte da minha história! Seguirei na torcida, obrigado Vozão, obrigado nação. Ceará, tua glória é lutar!", publicou o jogador em sua conta oficial no Instagram.
Números de Lourenço pelo Ceará (2024 - 2025)
- Jogos: 98
- Gols: 9
- Assistências: 7
- Títulos: Campeonato Cearense (2024 e 2025)
Lourenço de saída: Fará falta para a Série B 2026? | Esportes O POVO
