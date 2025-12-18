Lourenço é anunciado pelo Goiás e deixa o Ceará após dois anos

Lourenço, jogador do Ceará, contra o Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

O meio-campista Lourenço, peça fundamental nos títulos cearenses de 2024 e 2025 e no acesso conquistado pelo Vovô à Série A na temporada passada, foi oficialmente anunciado pelo Goiás na tarde desta quarta-feira, 17. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Conforme apurou o Esportes O POVO, o Ceará optou por não avançar nas tratativas em uma possível renovação de vínculo contratual. Com isso, o atleta de 28 anos, que tinha contrato válido até o fim da atual temporada, ficou livre para assinar com a equipe Esmeraldina.