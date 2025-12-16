Compactação defensiva e 4-3-3: qual o modelo de jogo de Mozart, novo técnico do Ceará

Compactação defensiva e 4-3-3: qual o modelo de jogo de Mozart, novo técnico do CearáCom bons trabalhos recentes na Série B, o técnico assinou contrato com o Vovô até o fim de 2026
Novo comandante do Ceará para a temporada de 2026, Mozart Santos chega ao clube de Porangabuçu com uma missão clara: conquistar o acesso para a Série A de 2027. Para isso, o técnico conta com trabalhos positivos nas últimas edições da Segundona.
Em 2025, ele foi campeão da competição com o Coritiba, que somou 68 pontos em 38 partidas. Antes disso, pelo Mirassol, foi sexto colocado em 2023 — ficando a apenas um ponto de subir — e conquistou o acesso em 2024, quando foi vice-líder. Nestes trabalhos, alguns padrões táticos ficaram claros e o Esportes O POVO decidiu apresentá-los.
Leia mais
Esquema tático
Ao longo da sua carreira, Mozart adotou o 4-3-3 como esquema tático favorito. Para ele, este plano favorece os comportamentos individuais de cada jogador visado, claro, um time equilibrado. Além disso, o treinador gosta de ter um meio-campo com atletas que tenham características que "complementam": um volante marcador, um camisa 8 com boa chegada ao ataque e um meia-atacante com o "último passe" como ponto forte.
Outro ponto que o treinador de 46 anos visa ao utilizar o 4-3-3 é dar maior condições dos pontas vencerem os enfrentamentos com os laterais adversários.
Defesa sólida
Sem dúvidas, a defesa é o setor que mais chama atenção nos trabalhos de Mozart. No Coritiba de 2025, por exemplo, ele sofreu apenas 22 gols em 38 rodadas de Série B. Já em 2024, o Mirassol foi vazado 26 vezes. O sucesso, por sinal, passa pela experiência do comandante com a escola italiana de futebol.
"Tive treinadores que tinham essa metodologia de trabalho que eu adotei para o meu jogo, adaptando para a cultura e a realidade do nosso país. É um país (a Itália) que me deu um leque tático muito grande que eu tento aplicar", disse o profissional em entrevista ao Charla Podcast.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente