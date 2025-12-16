Compactação defensiva e 4-3-3: qual o modelo de jogo de Mozart, novo técnico do Ceará

Mozart deixou o Coritiba após conquistar título da Série B / Crédito: JP Pacheco/Coritiba

Novo comandante do Ceará para a temporada de 2026, Mozart Santos chega ao clube de Porangabuçu com uma missão clara: conquistar o acesso para a Série A de 2027. Para isso, o técnico conta com trabalhos positivos nas últimas edições da Segundona. Em 2025, ele foi campeão da competição com o Coritiba, que somou 68 pontos em 38 partidas. Antes disso, pelo Mirassol, foi sexto colocado em 2023 — ficando a apenas um ponto de subir — e conquistou o acesso em 2024, quando foi vice-líder. Nestes trabalhos, alguns padrões táticos ficaram claros e o Esportes O POVO decidiu apresentá-los.