Ceará registra queda de lesões no elenco pelo terceiro ano seguido

Em 2022, o clube contabilizou 64 lesões. O número em 2025 foi de 28 contusões no elenco. Os dados foram apresentados pelo Centro de Saúde e Performance do Ceará (Cesp)

O levantamento foi iniciado em 2022, quando 64 lesões foram registradas. Em 2023, o número caiu para 53, uma queda de 17%. Em 2024, nova redução: 37 contusões, uma baixa de 33% em relação ao período anterior.

O Ceará registrou queda no número de lesões no elenco pelo terceiro ano seguido . Os dados de 2025 indicam a ocorrência de 28 contusões, o que representa uma redução de 24% em relação à última temporada. Com quatro competições ao longo do ano, o Vovô contou com o Centro de Saúde e Performance do Ceará (Cesp) para monitorar a saúde dos jogadores.

Dentro do acompanhamento mensal, os melhores espaços temporais foram os de maio, junho, julho e setembro, quando apenas uma lesão foi diagnosticada em cada mês.

André Martins, coordenador de saúde e performance do Alvinegro, indicou os responsáveis pela estatística positiva. “Os números de 2025 refletem a consolidação de um trabalho construído ao longo do tempo, sustentado por profissionais qualificados e por processos de saúde e performance bem estruturados e consistentes”, afirmou.

O coordenador enfatizou ainda a importância da política institucional dos dados. “De forma muito clara neste ano, esse cenário também foi fortalecido por uma diretoria que atuou com coerência ao confiar no embasamento técnico, garantir autonomia ao Cesp e apoiar decisões pautadas em critérios profissionais. Essa cultura institucional permitiu alto nível de atuação dos setores do Cesp, amadurecimento dos processos, e a manifestação da redução consistente do número de lesões de forma natural e sustentável”, comentou.

Planejamento para 2026

Após o término de uma temporada, o planejamento para a próxima já precisa ser efetuado. Nesse sentido, diretoria, comissão técnica e Cesp se movimentam para exercer os ajustes necessários. Assim como em 2025, o Ceará participará do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O começo da pré-temporada 2026 do futebol profissional masculino foi agendado para 26 de dezembro.