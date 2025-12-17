Atacante Matheus Serafim, ex-Amazonas, é oferecido, e Ceará avalia contratação

Atacante Matheus Serafim, ex-Amazonas, é oferecido, e Ceará avalia contrataçãoPonta foi um dos destaques do Amazonas em 2024. Na ocasião, disputou 35 partidas, marcou seis gols e ainda contribuiu com duas assistências
De olho no planejamento para a temporada de 2026, quando disputará novamente a Série B, o Ceará analisa opções no mercado para reforçar o setor ofensivo. Entre os nomes no radar, está o do ponta Matheus Serafim, que foi oferecido ao Vovô nos últimos dias, conforme apurou o Esportes O POVO.
Aos 27 anos, o jogador ganhou projeção nacional atuando pelo Amazonas em 2024. Na ocasião, disputou 35 partidas, marcou seis gols e ainda contribuiu com duas assistências, sendo um dos destaques da equipe na temporada. O bom desempenho despertou o interesse de outros clubes, mas o atleta optou por seguir carreira no futebol asiático.
Leia mais
Em 2025, Serafim vestiu a camisa do Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, onde disputou a segunda divisão nacional. Pelo clube coreano, entrou em campo 36 vezes, balançou as redes em dez oportunidades e deu quatro assistências. Lá, o atleta firmou contrato de empréstimo por um ano.
Com o término do vínculo no exterior, o atacante pode retornar ao São José-SP, clube detentor de seus direitos econômicos. Internamente, o departamento de futebol do Ceará avalia a possibilidade de avançar nas conversas para contar com o jogador na próxima temporada.