Atacante Matheus Serafim, ex-Amazonas, é oferecido, e Ceará avalia contratação

De olho no planejamento para a temporada de 2026, quando disputará novamente a Série B, o Ceará analisa opções no mercado para reforçar o setor ofensivo. Entre os nomes no radar, está o do ponta Matheus Serafim, que foi oferecido ao Vovô nos últimos dias, conforme apurou o Esportes O POVO.

Aos 27 anos, o jogador ganhou projeção nacional atuando pelo Amazonas em 2024. Na ocasião, disputou 35 partidas, marcou seis gols e ainda contribuiu com duas assistências, sendo um dos destaques da equipe na temporada. O bom desempenho despertou o interesse de outros clubes, mas o atleta optou por seguir carreira no futebol asiático.