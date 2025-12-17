Ceará apresenta proposta ao Santos para contratar lateral-direito JP Chermont

Na temporada 2025, Chermont somou 14 partidas pelo time profissional do Santos, disputando Série A e o Campeonato Paulista. O jovem também defendeu a seleção brasileira sub-20

Na temporada 2025, Chermont somou 14 partidas pelo time profissional do Santos, disputando Série A e o Campeonato Paulista. O jovem também defendeu a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos neste ano. No clube paulista, ele fez dez jogos como titular.

O Ceará já definiu o seu primeiro alvo para a lateral-direita no mercado da bola. A diretoria alvinegra apresentou proposta por empréstimo ao Santos pelo jovem de 19 anos, João Pedro Chermont, conforme apurou o Esportes O POVO . O Vovô tem a concorrência do Vitória que também está de olho no jogador.

No ano passado, o lateral-direito foi destaque do Santos em sua primeira temporada pelo profissional e disputou 31 jogos na Série B, onde o Peixe terminou com o título da competição e o acesso para a Série A. Naquela temporada, JP ainda contribuiu com dois gols e quatro assistências.

Revelado nas categorias de base santistas e integrante das seleções brasileiras de base, Chermont é visto como um jovem com potencial de crescimento, embora tenha enfrentado oscilações na regularidade das oportunidades no time profissional. Na montagem do elenco para 2026, Chermont chegaria ao Vovô para brigar por posição com Rafael Ramos, lateral-direito português com contrato com o time de Porangabuçu para a próxima temporada.

Atacante na mira do Ceará

O atancante Matheus Serafim, que defendeu o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, em 2025, foi oferecido ao Ceará. O jogador ganhou destaque no cenário nacional em 2024, quando vestiu a camisa do Amazonas. A diretoria do Vovô ainda analisa os nomes no mercado para o setor ofensivo.

(Com informações do João Pedro Oliveira)