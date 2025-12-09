Ceará renova com Haroldo Martins, Lucas Drubscky e João Paulo Sanches para 2026

Ceará renova com Haroldo Martins, Lucas Drubscky e João Paulo Sanches para 2026Mantido após queda para Série B, trio será responsável pelo planejamento esportivo da equipe visando a próxima temporada
Rebaixado à Série B, o Ceará optou pela manutenção da diretoria de futebol para 2026. Nesta terça-feira, 9, o Vovô oficializou as renovações contratuais com Haroldo Martins, CEO de futebol, Lucas Drubscky, executivo de futebol, e João Paulo Sanches, coordenador técnico. A decisão foi tomada após reunião na sede do clube.
O trio, portanto, será responsável pelo planejamento esportivo da equipe visando a próxima temporada. Após o rebaixamento, o time alvinegro Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série B em 2026.
Ceará terá reformulação no elenco
Com a nova realidade, o Ceará terá que que fazer avaliações internas em meio a necessidade de reformulação no plantel principal. Ao todo, 16 jogadores do plantel rebaixado possuem contrato para 2026 ou além disso: os goleiros Richard e Bruno Ferreira; os zagueiros Marllon, Éder e Willian Machado; o lateral-direito Rafael Ramos; os volantes Dieguinho, Richardson e Lucas Lima; os meias Vina e Matheus Araújo; os atacantes Pedro Henrique, Fernandinho, Lucca e Guilherme.