Ceará renova com Haroldo Martins, Lucas Drubscky e João Paulo Sanches para 2026

Mantido após queda para Série B, trio será responsável pelo planejamento esportivo da equipe visando a próxima temporada

Rebaixado à Série B, o Ceará optou pela manutenção da diretoria de futebol para 2026. Nesta terça-feira, 9, o Vovô oficializou as renovações contratuais com Haroldo Martins, CEO de futebol, Lucas Drubscky, executivo de futebol, e João Paulo Sanches, coordenador técnico. A decisão foi tomada após reunião na sede do clube.

O trio, portanto, será responsável pelo planejamento esportivo da equipe visando a próxima temporada. Após o rebaixamento, o time alvinegro Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série B em 2026.