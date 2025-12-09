"Vou seguir torcendo", diz Fernando Miguel em post de despedida do Ceará

"Vou seguir torcendo", diz Fernando Miguel em post de despedida do CearáGoleiro defendeu o Alvinegro entre 2024 e 2025. Em post nas redes sociais, ele agradeceu o período no clube e lamentou o rebaixamento para a Série B
O goleiro Fernando Miguel se despediu do Ceará na noite desta terça-feira, 9. Em post nas redes sociais, o jogador de 40 anos destacou a trajetória no clube alvinegro e lamentou o rebaixamento para a Série B ocorrido no domingo, 7.
"Ceará, chegamos ao fim da nossa jornada, juntos. Tivemos dois anos de dificuldades e superações mútuas. Lamento muito por esse final, foi e é difícil sair dessa forma, mas fica aqui o meu respeito e agradecimento a todos", escreveu.
Na sequência, o arqueiro ainda agradeceu ao Vovô e ao futebol cearense pela passagem em terras alencarinas. Em 2022 e 2023, Fernando defendeu o rival Fortaleza em 54 oportunidades, enquanto que atuou 19 vezes pelo Alvinegro entre 2024 e 2025 — em Porangabuçu, porém, sofreu com lesões.
"Despeço-me do Ceará e de todo futebol cearense, foi um prazer viver sua cultura, criar raízes aqui e vínculo com pessoas maravilhosas que marcaram minha história. Um abraço Véi macho, vou seguir torcendo por você", finalizou.