"Vou seguir torcendo", diz Fernando Miguel em post de despedida do Ceará

Goleiro defendeu o Alvinegro entre 2024 e 2025. Em post nas redes sociais, ele agradeceu o período no clube e lamentou o rebaixamento para a Série B

O goleiro Fernando Miguel se despediu do Ceará na noite desta terça-feira, 9. Em post nas redes sociais, o jogador de 40 anos destacou a trajetória no clube alvinegro e lamentou o rebaixamento para a Série B ocorrido no domingo, 7.

"Ceará, chegamos ao fim da nossa jornada, juntos. Tivemos dois anos de dificuldades e superações mútuas. Lamento muito por esse final, foi e é difícil sair dessa forma, mas fica aqui o meu respeito e agradecimento a todos", escreveu.