Fabiano Souza não deve ficar no Ceará e entra na mira do Bahia a pedido de Ceni

Vovô não vai exercer a opção de compra após empréstimo do lateral-direito de 25 anos, que agrada ao comandante do Esquadrão

Titular da lateral direita do Ceará em boa parte da temporada, Fabiano Souza não deve seguir em Porangabuçu em 2026. O rebaixamento do Vovô para a Série B dificulta a permanência do defensor de 25 anos, que virou alvo do Bahia a pedido de Rogério Ceni.

O interesse do Esquadrão no camisa 70 foi divulgado inicialmente pelo Futebolês e confirmado pelo Esportes O POVO. O lateral pertence ao Moreirense, de Portugal, e está emprestado ao Alvinegro até o fim deste ano.

O camisa 70 disputou 48 partidas pelo Alvinegro em 2025 e deu duas assistências. Na Série A, das 38 rodadas, Fabiano esteve em campo em 34.

O Ceará tinha opção de compra para adquiri-lo em definitivo e pretendia exercer em caso de permanência na Série A, como disse o presidente João Paulo Silva, mas a queda para a Segundona torna o cenário improvável. O Esportes O POVO apurou que o valor gira em torno de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões na cotação atual).