Fabiano Souza não deve ficar no Ceará e entra na mira do Bahia a pedido de Ceni

Fabiano Souza não deve ficar no Ceará e entra na mira do Bahia a pedido de CeniVovô não vai exercer a opção de compra após empréstimo do lateral-direito de 25 anos, que agrada ao comandante do Esquadrão
Titular da lateral direita do Ceará em boa parte da temporada, Fabiano Souza não deve seguir em Porangabuçu em 2026. O rebaixamento do Vovô para a Série B dificulta a permanência do defensor de 25 anos, que virou alvo do Bahia a pedido de Rogério Ceni.
O interesse do Esquadrão no camisa 70 foi divulgado inicialmente pelo Futebolês e confirmado pelo Esportes O POVO. O lateral pertence ao Moreirense, de Portugal, e está emprestado ao Alvinegro até o fim deste ano.
O camisa 70 disputou 48 partidas pelo Alvinegro em 2025 e deu duas assistências. Na Série A, das 38 rodadas, Fabiano esteve em campo em 34.
O Ceará tinha opção de compra para adquiri-lo em definitivo e pretendia exercer em caso de permanência na Série A, como disse o presidente João Paulo Silva, mas a queda para a Segundona torna o cenário improvável. O Esportes O POVO apurou que o valor gira em torno de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões na cotação atual).
Com a provável saída do Vovô, Fabiano Souza entrou na mira de outros clubes do País, inclusive do Bahia. Rogério Ceni, comandante do Esquadrão, já conhecia o defensor desde a passagem pelo futebol português e gostou do que viu ao acompanhá-lo no Brasileirão.
A equipe de Salvador (BA) não vai renovar com o colombiano Santi Arias e busca novo lateral-direito para disputar posição com Gilberto. Até o momento, porém, não houve proposta oficial por Fabiano.
Para a posição, o Ceará tem contrato com o português Rafael Ramos até o fim do próximo ano e deve contratar outra peça no mercado da bola.