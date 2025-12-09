Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fabiano Souza não deve ficar no Ceará e entra na mira do Bahia a pedido de Ceni

Vovô não vai exercer a opção de compra após empréstimo do lateral-direito de 25 anos, que agrada ao comandante do Esquadrão
Afonso Ribeiro
Titular da lateral direita do Ceará em boa parte da temporada, Fabiano Souza não deve seguir em Porangabuçu em 2026. O rebaixamento do Vovô para a Série B dificulta a permanência do defensor de 25 anos, que virou alvo do Bahia a pedido de Rogério Ceni.

O interesse do Esquadrão no camisa 70 foi divulgado inicialmente pelo Futebolês e confirmado pelo Esportes O POVO. O lateral pertence ao Moreirense, de Portugal, e está emprestado ao Alvinegro até o fim deste ano.

O camisa 70 disputou 48 partidas pelo Alvinegro em 2025 e deu duas assistências. Na Série A, das 38 rodadas, Fabiano esteve em campo em 34.

O Ceará tinha opção de compra para adquiri-lo em definitivo e pretendia exercer em caso de permanência na Série A, como disse o presidente João Paulo Silva, mas a queda para a Segundona torna o cenário improvável. O Esportes O POVO apurou que o valor gira em torno de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões na cotação atual).

Com a provável saída do Vovô, Fabiano Souza entrou na mira de outros clubes do País, inclusive do Bahia. Rogério Ceni, comandante do Esquadrão, já conhecia o defensor desde a passagem pelo futebol português e gostou do que viu ao acompanhá-lo no Brasileirão.

A equipe de Salvador (BA) não vai renovar com o colombiano Santi Arias e busca novo lateral-direito para disputar posição com Gilberto. Até o momento, porém, não houve proposta oficial por Fabiano.

Para a posição, o Ceará tem contrato com o português Rafael Ramos até o fim do próximo ano e deve contratar outra peça no mercado da bola.

