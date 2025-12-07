Com quedas de Ceará e Fortaleza, futebol cearense fica sem clubes na Série A após 8 anos

Com quedas de Ceará e Fortaleza, futebol cearense fica sem clubes na Série A após 8 anosVovô e Leão falharam em suas respectivas missões e acabaram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, 7
O futebol cearense viveu uma tarde para esquecer neste domingo, 7. Apesar de dependerem apenas das próprias forças na última rodada, Ceará e Fortaleza falharam em suas respectivas missões e acabaram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Com a queda da dupla, o Estado volta a ficar sem representantes na elite nacional após oito temporadas seguidas. A última edição da Série A sem clubes cearenses havia sido em 2017.
Na Arena Castelão, o Vovô entrou em campo precisando de uma vitória simples para garantir a permanência, mas foi derrotado por 3 a 1 pelo Palmeiras, que atuou com equipe majoritariamente reserva.
Já o Fortaleza teve um desfecho igualmente cruel. Embalado por uma sequência de nove jogos de invencibilidade e fora da zona de rebaixamento antes da rodada final, o Tricolor dependia apenas de si no Engenhão, mas foi derrotado por 4 a 2 pelo Botafogo. A combinação do revés com as vitórias de Vitória e Internacional empurrou o Leão de volta ao Z-4 justamente no encerramento do Brasileirão, encerrando uma sequência de sete anos consecutivos na Série A.