Com quedas de Ceará e Fortaleza, futebol cearense fica sem clubes na Série A após 8 anos

Fortaleza e Ceará vão jogar a Série B de 2026 / Crédito: Vagner Nascimento/Fortaleza EC e Fernanda Barros/O POVO

O futebol cearense viveu uma tarde para esquecer neste domingo, 7. Apesar de dependerem apenas das próprias forças na última rodada, Ceará e Fortaleza falharam em suas respectivas missões e acabaram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a queda da dupla, o Estado volta a ficar sem representantes na elite nacional após oito temporadas seguidas. A última edição da Série A sem clubes cearenses havia sido em 2017.