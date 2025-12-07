Dirigente do Ceará compara dor do rebaixamento à perda de um ente querido e pede perdão ao torcedor

Após passar a grande maioria desta Série A em uma situação estável na tabela, o Vovô viu seu rendimento nesta reta final despencar

“Não tem nenhuma palavra que justifique um rebaixamento, não tem nada que se fale sobre trabalho anterior que seja agora justificativa se o principal objetivo não foi alcançado. E sim, sei o que o torcedor está sentindo porque eu também sinto. Pessoalmente, eu estou sentindo o mesmo sentimento que eu tive com a perda de um ente querido”, relatou Haroldo.

CEO de Futebol do Ceará, Haroldo Martins prestou um pronunciamento neste domingo, 7, após o rebaixamento do time para a Série B . Na ocasião, o dirigente Alvinegro tratou o regresso do Vovô a Segundona como injustificável e comparou seu sentimento no momento com a “perda de um ente querido”.

Restando dez jogos para acabar este Brasileirão, o Ceará possuia 35 pontos e estava na briga por competições internacionais. No entanto, dos últimos 30 pontos em disputa, a equipe de Condé só conquistou nove deles, e adentrou a zona de rebaixamento — pela primeira vez na competição — ao fim da rodada derradeira do Brasileirão.

“Eu não entendo, não consigo compreender o porquê de tamanha crueldade de passar um campeonato inteiro de uma forma e na última rodada acontecer isso. É óbvio que tem erro nosso nisso, tem participação e responsabilidade. Não fujo dela e a gente tem que ter muita humildade”, disse.

“Mas estou falando aqui, fugindo do protocolo, e falando do fundo do meu coração. Perdão a cada torcedor, perdão meus filhos, a minha esposa. A cada funcionário do Ceará. Mas o que eu posso garantir é que o clube continua forte”, indagou.