Ceará x Palmeiras já tem mais de 50 mil torcedores confirmados no Castelão

O Vovô joga pela permanência na Série A no próximo domingo, 7, às 16 horas, necessitando apenas de uma vitória simples para se manter e terá o apoio da torcida

O Ceará terá casa cheia na partida decisiva contra o Palmeiras, no próximo domingo, 7, às 16 horas, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Vovô divulgou, na tarde desta sexta-feira, 5, que mais de 50 mil torcedores já garantiram presença na Arena Castelão para a partida que vale a permanência na Série A.

Para o duelo decisivo, o Alvinegro lançou valores promocionais de ingressos, que variam entre R$ 10 (meia-entrada para a Superior Norte e Inferior Sul) e R$ 300 (valor da inteira para a Premium).

Já são quatro setores com ingressos esgotados: Superior Norte, Superior Central, Inferior Norte e Inferior Sul. Ainda restam lugares nos setores Inferior Central, Especial, Superior Sul e Premium.

O Ceará encara o duelo como uma verdadeira final. Ocupando a 15ª colocação, o Alvinegro tem apenas um ponto de vantagem sobre o Vitória, 16º, primeiro time dentro do Z-4.

Para garantir a permanência na Série A sem depender de outros resultados, o Vovô precisa vencer o Palmeiras, que chega a Fortaleza sem pretensões no certame, tendo em vista que o empate na noite dessa quinta-feira, 4, entre Cruzeiro e Botafogo, confirmou a segunda posição para o Alviverde, já sem chances de título.