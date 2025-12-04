Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará chega à 38ª rodada dependendo apenas de si para selar permanência; veja cenários

Alvinegro terá 90 minutos para definir qual será seu futuro em 2026. Time enfrenta o Palmeiras no domingo, 7, às 16 horas, no Castelão
Autor João Pedro Oliveira
Diante de seu momento mais delicado no Campeonato Brasileiro, o Ceará foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, na quarta-feira, 3, no Maracanã, e chega à última rodada da Série A para definir seu futuro.

Restando apenas um jogo para o encerramento da competição, o Vovô viu a diferença para a zona de rebaixamento cair para apenas um ponto e agora encara o confronto diante do Palmeiras, que acontecerá no domingo, 7, como uma "final".

Mesmo com a derrota no Rio de Janeiro, o cenário ainda é considerado favorável ao Alvinegro, já que a equipe depende apenas do próprio resultado para assegurar a permanência na elite. Após a partida, o técnico Léo Condé destacou o poder de reação do elenco em momentos de "aperto".

"Esse elenco já mostrou que sabe jogar final, acho que desde o ano passado, onde fez jogos decisivos, conseguiu o título estadual e conseguiu acesso em um jogo muito decisivo. E agora não tem mais campeonato, agora é uma final”, afirmou.

De acordo com o comandante alvinegro, mesmo com os jogos paralelos acontecendo, o foco do time de Porangabuçu estará exclusivamente no próprio desempenho.

“Nós não vamos nos preocupar com os adversários, até porque a gente não depende de tropeço de ninguém. Nós precisamos da nossa força para fazer o nosso resultado. Não tem como ser diferente, nós vamos fazer uma boa preparação no sentido de sair vitorioso [...] Naturalmente teremos informações do que está acontecendo nos outros jogos, isso é normal, mas o foco total é na nossa partida”, disse o treinador.

Dentro de campo, porém, a equipe precisará apresentar uma resposta rápida ao momento negativo. Com o revés diante do Flamengo, o Ceará chegou ao quarto jogo seguido sem vencer e vive sua pior sequência na Série A. Não à toa, nos últimos dez compromissos, foram apenas duas vitórias — contra Corinthians e Fluminense — além de dois empates e seis derrotas, desempenho superior apenas ao do lanterna Sport no mesmo recorte.

Apesar disso, os cenários ainda permitem ao Vovô controlar o próprio futuro. Uma vitória sobre o Palmeiras garante matematicamente a permanência, independentemente de qualquer outro resultado.

Em caso de empate, o Alvinegro precisará torcer por ao menos uma das seguintes combinações: derrota do Santos, não vitória do Fortaleza ou tropeço do Vitória. Já em caso de derrota, a situação se torna mais delicada, exigindo ao menos dois resultados paralelos favoráveis, como derrota do Fortaleza, empate ou derrota do Vitória e não vitória do Internacional.

É válido destacar também que, em caso de vitória no domingo, 7, o time cearense chegaria aos 46 pontos somados e poderia subir para a 13ª posição, se classificando, assim, para a Copa Sul-Americana — desde que Atlético-MG e Santos, que estão à frente na tabela, tropecem.

Há ainda outra possibilidade de o Alvinegro ser beneficiado: a 14ª colocação na tabela também pode garantir vaga na Sula. Para isso, a condição é clara: o campeão da Copa do Brasil precisa terminar o Campeonato Brasileiro entre os 13 primeiros colocados. Atualmente, todos os quatro semifinalistas cumprem esse requisito: Cruzeiro (4º), Fluminense (5º), Corinthians (10º) e Vasco (12º).

Com isso, fica nítido que a partida contra o Palmeiras se transformou no compromisso mais importante da temporada para o clube alvinegro. Entre a permanência, o risco do rebaixamento e um sonho de jogar a Sula, o Vovô terá 90 minutos para escrever o último capítulo de uma campanha marcada por altos e baixos, mas que ainda pode terminar com final feliz para sua torcida — que tanto anseia pela continuidade na elite.

Ceará garante permanência:

  • Ganhando
  • Empatando (pelo menos uma dessas três combinações: derrota do Santos; não vitória do Fortaleza; não triunfo do Vitória)
  • Perdendo (pelo menos duas dessas três combinações: Fortaleza perder; Vitória não ganhar; Inter não ganhar)

