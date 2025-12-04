Ceará chega à 38ª rodada dependendo apenas de si para selar permanência; veja cenários

Elenco do Ceará comemora gol marcado por Pedro Raul / Crédito: Samuel Setubal

Diante de seu momento mais delicado no Campeonato Brasileiro, o Ceará foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, na quarta-feira, 3, no Maracanã, e chega à última rodada da Série A para definir seu futuro. Restando apenas um jogo para o encerramento da competição, o Vovô viu a diferença para a zona de rebaixamento cair para apenas um ponto e agora encara o confronto diante do Palmeiras, que acontecerá no domingo, 7, como uma "final".

Mesmo com a derrota no Rio de Janeiro, o cenário ainda é considerado favorável ao Alvinegro, já que a equipe depende apenas do próprio resultado para assegurar a permanência na elite. Após a partida, o técnico Léo Condé destacou o poder de reação do elenco em momentos de "aperto". "Esse elenco já mostrou que sabe jogar final, acho que desde o ano passado, onde fez jogos decisivos, conseguiu o título estadual e conseguiu acesso em um jogo muito decisivo. E agora não tem mais campeonato, agora é uma final”, afirmou. De acordo com o comandante alvinegro, mesmo com os jogos paralelos acontecendo, o foco do time de Porangabuçu estará exclusivamente no próprio desempenho.

“Nós não vamos nos preocupar com os adversários, até porque a gente não depende de tropeço de ninguém. Nós precisamos da nossa força para fazer o nosso resultado. Não tem como ser diferente, nós vamos fazer uma boa preparação no sentido de sair vitorioso [...] Naturalmente teremos informações do que está acontecendo nos outros jogos, isso é normal, mas o foco total é na nossa partida”, disse o treinador. Dentro de campo, porém, a equipe precisará apresentar uma resposta rápida ao momento negativo. Com o revés diante do Flamengo, o Ceará chegou ao quarto jogo seguido sem vencer e vive sua pior sequência na Série A. Não à toa, nos últimos dez compromissos, foram apenas duas vitórias — contra Corinthians e Fluminense — além de dois empates e seis derrotas, desempenho superior apenas ao do lanterna Sport no mesmo recorte. Apesar disso, os cenários ainda permitem ao Vovô controlar o próprio futuro. Uma vitória sobre o Palmeiras garante matematicamente a permanência, independentemente de qualquer outro resultado.