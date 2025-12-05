Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará confirma mais de 40 mil torcedores para jogo decisivo contra o Palmeiras

O Vovô joga pela permanência na Série A, necessitando apenas de uma vitória simples para se manter
Autor Filipe Vasconcelos
O Ceará divulgou, na noite dessa quinta-feira, 4, a parcial de público para o jogo decisivo contra o Palmeiras. Já estão confirmadas as presenças de pelo menos 40 mil torcedores na Arena Castelão no próximo domingo, 7, às 16 horas, em confronto que vale a permanência do Vovô na Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo decisivo, o Alvinegro lançou valores promocionais de ingressos, que variam entre R$ 10 (meia-entrada para a Superior Norte e Inferior Sul) e R$ 300 (valor da inteira para a Premium). É válido salientar que os espaços da Inferior e Superior Norte já estão com todos os assentos reservados.

O Ceará encara o duelo como uma verdadeira final. Ocupando a 15ª colocação, o Alvinegro tem apenas um ponto de vantagem sobre o Vitória, 16º, primeiro time dentro do Z-4.

Para garantir a permanência na Série A sem depender de outros resultados, o Vovô precisa vencer o Palmeiras, que chega em Fortaleza sem pretensões no certame, tendo em vista que o empate na noite desta quinta-feira, 4, entre Cruzeiro e Botafogo, confirmou a segunda posição para o Alviverde, já sem chances de título.

 

