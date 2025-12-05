Ceará confirma mais de 40 mil torcedores para jogo decisivo contra o Palmeiras

O Vovô joga pela permanência na Série A, necessitando apenas de uma vitória simples para se manter

O Ceará divulgou, na noite dessa quinta-feira, 4, a parcial de público para o jogo decisivo contra o Palmeiras. Já estão confirmadas as presenças de pelo menos 40 mil torcedores na Arena Castelão no próximo domingo, 7, às 16 horas, em confronto que vale a permanência do Vovô na Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo decisivo, o Alvinegro lançou valores promocionais de ingressos, que variam entre R$ 10 (meia-entrada para a Superior Norte e Inferior Sul) e R$ 300 (valor da inteira para a Premium). É válido salientar que os espaços da Inferior e Superior Norte já estão com todos os assentos reservados.