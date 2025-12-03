A um ponto do Z-4, Ceará chega ao 4º jogo seguido sem vencer no Brasileirão

Última vitória ocorreu diante do Corinthians, fora de casa, no dia 9 de novembro. Desde então, o Vovô foi superado por Internacional, Mirassol e Flamengo, além de empatar com o Cruzeiro

O Ceará foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 3, em jogo da 37ª rodada da Série A 2025. Com o novo revés, o time de Porangabuçu caiu para a 15ª posição na tabela e agora está a um ponto do Vitória, primeiro clube do Z-4.

Para além de complicar a situação alvinegra na classificação, o resultado negativo ainda marcou a quarta partida consecutiva sem vencer da equipe na competição. A última vitória ocorreu diante do Corinthians, fora de casa, no dia 9 de novembro. Desde então, o Vovô foi superado por Internacional, Mirassol e Flamengo, além de empatar com o Cruzeiro.