A um ponto do Z-4, Ceará chega ao 4º jogo seguido sem vencer no Brasileirão

Última vitória ocorreu diante do Corinthians, fora de casa, no dia 9 de novembro. Desde então, o Vovô foi superado por Internacional, Mirassol e Flamengo, além de empatar com o Cruzeiro
O Ceará foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 3, em jogo da 37ª rodada da Série A 2025. Com o novo revés, o time de Porangabuçu caiu para a 15ª posição na tabela e agora está a um ponto do Vitória, primeiro clube do Z-4.

Para além de complicar a situação alvinegra na classificação, o resultado negativo ainda marcou a quarta partida consecutiva sem vencer da equipe na competição. A última vitória ocorreu diante do Corinthians, fora de casa, no dia 9 de novembro. Desde então, o Vovô foi superado por Internacional, Mirassol e Flamengo, além de empatar com o Cruzeiro.

Restando apenas um jogo a ser disputado no certame, a equipe decidirá seu futuro contra o Palmeiras, no domingo, 7, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão. Em caso de vitória, o Alvinegro garantirá vaga na Série A de 2026.

