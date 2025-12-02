Flamengo x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Flamengo x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseTimes se enfrentarão nesta quarta-feira, 3, no Maracanã, em duelo válido pela 37ª rodada do certame nacional
O Ceará volta a campo na noite desta quarta-feira, 3, para encarar o embalado Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília), em confronto da 37ª rodada da Série A 2025.
Apesar do cenário adverso, o Vovô mira pontuar fora de casa para ficar mais perto de garantir a permanência na elite em 2026. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 43 pontos. O Rubro-Negro, por sua vez, chega confiante após a conquista do tetracampeonato da Libertadores e quer levantar a taça do Brasileirão diante da torcida — para isso, uma vitória ante o time cearense já basta.
Leia mais
Flamengo x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô
Sem vencer há três rodadas, a equipe de Porangabuçu encara o embate ante os cariocas como crucial para se garantir na Série A o quanto antes. Ciente disso, o técnico Léo Condé vai mandar a força máxima disponível para o duelo.
Todavia, o comandante terá que superar três ausências relevantes: o zagueiro Willian Machado, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Pedro Henrique. Os dois primeiros cumprem suspensão, enquanto o ponta segue de fora após sentir desconforto na posterior da coxa esquerda diante do Mirassol.
Com desfalques certos, a tendência é que o treinador escale Marllon ao lado de Marcos Victo na zaga, Rafael Ramos na lateral e Fernandinho no ataque.
A intenção do Ceará na partida é clara: pontuar, independentemente se vai afetar a "festa rubro-negra". Em caso de vitória em terras cariocas, o time alvinegro estará cada vez mais perto de confirmar participação na próxima edição do Brasileirão.
"Sabemos da nossa limitação, mas também que a equipe é muito aguerrida. Houve jogos que perdemos, mas que nos entregamos ao máximo, como o do Internacional. O espírito é esse: correr do primeiro ao último segundo de jogo. Se dermos o nosso melhor e acreditarmos que somos bons, podemos surpreender o Flamengo lá. Cabeça erguida, pés no chão e sem margem para erro", projetou o volante Fernando Sobral em coletiva ontem, 2.
Flamengo x Ceará pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro
Em clima quase festivo, o Fla chega para o confronto ciente de que uma vitória lhe garantirá o segundo troféu no intervalo de cinco dias. Por isso, o clube não almeja "fazer feio" frente a um Maracanã lotado.
Apesar da intenção de vencer o Vovô, a equipe comandada por Filipe Luís deve ter alterações entre os titular em relação ao time que enfrentou o Palmeiras na final da Libertadores. Alguns jogadores mais desgastados, seja pela decisão ou pela comemoração, podem ser poupados, até mesmo visando o Intercontinental, que começará a ser disputado já na próxima semana, no Catar.
Flamengo x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo
No Vovô, o destaque deve ficar por conta do volante Dieguinho, que é titular absoluto do time. Com participação direta na construção de jogadas e contribuição defensiva, ele é peça crucial na engrenagem alvinegra. Já pelo lado carioca, o protagonismo tende a ser do atacante Bruno Henrique, que já marcou 15 gols em 2025, sendo 8 na Série A.
Flamengo x Ceará pela Série A 2025: retrospecto
Na história, Flamengo e Ceará se enfrentaram em 29 jogos. Ao todo, são seis vitórias do Vovô, 12 empates e 11 triunfos do Rubro-Negro. No primeiro turno, o Alvinegro arrancou empate em 1 a 1 em embate disputado na Arena Castelão (CE). O levantamento do retrospecto é do site oGol.
Flamengo x Ceará pela Série A 2025: análise de João Bosco Neto
"É um jogo de extrema importância e dificuldade para o Ceará. O clube cearense pode garantir a permanência na Série A em caso de vitória, mas pode também entrar na zona de rebaixamento em um cenário onde outros três adversários vençam seus jogos. Na parte tática, as ausências de Willian Machado e Matheus Bahia trazem um desafio ainda maior para a mente de Léo Condé, que perde sua âncora na saída de bola e um bom lateral nos apoios. Além de tudo, o fator anímico pode ser um atenuante no duelo, uma vez que o Flamengo quer fazer bonito em seu último jogo em casa e o Ceará vem visivelmente abatido pelos resultados recentes", avalia o jornalista do O POVO.
Flamengo x Ceará pela Série A 2025: provável escalação
Flamengo
4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Carrascal); Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Flamengo x Ceará pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 3/12/2025
- Horário: 21h30min
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE
- Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Thiaggo Americano Labes/SC
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG
Flamengo x Ceará pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Globo
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO