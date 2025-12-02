Flamengo x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Lourenço, Samuel Lino e Marllon disputam lance no jogo Ceará x Flamengo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Ceará volta a campo na noite desta quarta-feira, 3, para encarar o embalado Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília), em confronto da 37ª rodada da Série A 2025. Apesar do cenário adverso, o Vovô mira pontuar fora de casa para ficar mais perto de garantir a permanência na elite em 2026. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 43 pontos. O Rubro-Negro, por sua vez, chega confiante após a conquista do tetracampeonato da Libertadores e quer levantar a taça do Brasileirão diante da torcida — para isso, uma vitória ante o time cearense já basta.

A intenção do Ceará na partida é clara: pontuar, independentemente se vai afetar a "festa rubro-negra". Em caso de vitória em terras cariocas, o time alvinegro estará cada vez mais perto de confirmar participação na próxima edição do Brasileirão. "Sabemos da nossa limitação, mas também que a equipe é muito aguerrida. Houve jogos que perdemos, mas que nos entregamos ao máximo, como o do Internacional. O espírito é esse: correr do primeiro ao último segundo de jogo. Se dermos o nosso melhor e acreditarmos que somos bons, podemos surpreender o Flamengo lá. Cabeça erguida, pés no chão e sem margem para erro", projetou o volante Fernando Sobral em coletiva ontem, 2.

Flamengo x Ceará pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro Em clima quase festivo, o Fla chega para o confronto ciente de que uma vitória lhe garantirá o segundo troféu no intervalo de cinco dias. Por isso, o clube não almeja "fazer feio" frente a um Maracanã lotado. Apesar da intenção de vencer o Vovô, a equipe comandada por Filipe Luís deve ter alterações entre os titular em relação ao time que enfrentou o Palmeiras na final da Libertadores. Alguns jogadores mais desgastados, seja pela decisão ou pela comemoração, podem ser poupados, até mesmo visando o Intercontinental, que começará a ser disputado já na próxima semana, no Catar. Flamengo x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do volante Dieguinho, que é titular absoluto do time. Com participação direta na construção de jogadas e contribuição defensiva, ele é peça crucial na engrenagem alvinegra. Já pelo lado carioca, o protagonismo tende a ser do atacante Bruno Henrique, que já marcou 15 gols em 2025, sendo 8 na Série A.

Flamengo x Ceará pela Série A 2025: retrospecto Na história, Flamengo e Ceará se enfrentaram em 29 jogos. Ao todo, são seis vitórias do Vovô, 12 empates e 11 triunfos do Rubro-Negro. No primeiro turno, o Alvinegro arrancou empate em 1 a 1 em embate disputado na Arena Castelão (CE). O levantamento do retrospecto é do site oGol. Flamengo x Ceará pela Série A 2025: análise de João Bosco Neto "É um jogo de extrema importância e dificuldade para o Ceará. O clube cearense pode garantir a permanência na Série A em caso de vitória, mas pode também entrar na zona de rebaixamento em um cenário onde outros três adversários vençam seus jogos. Na parte tática, as ausências de Willian Machado e Matheus Bahia trazem um desafio ainda maior para a mente de Léo Condé, que perde sua âncora na saída de bola e um bom lateral nos apoios. Além de tudo, o fator anímico pode ser um atenuante no duelo, uma vez que o Flamengo quer fazer bonito em seu último jogo em casa e o Ceará vem visivelmente abatido pelos resultados recentes", avalia o jornalista do O POVO.