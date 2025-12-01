Dieguinho garante "brigar até o final" por permanência do Ceará: "Depende só da gente"

Dieguinho destacou que o Ceará ainda depende das próprias forças para se manter na elite / Crédito: Samuel Setubal

O empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no último sábado, 29, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão, deixou o Ceará a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, restando dois jogos para o fim da competição. O volante Dieguinho reconheceu que o Vovô "poderia estar numa situação melhor", mas que a equipe ainda depende apenas das próprias forças para garantir presença na Série A de 2026.

Dieguinho e Lucas Silva disputam lance no jogo Ceará x Cruzeiro, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 Crédito: Samuel Andrade/Cruzeiro "Sabemos do que precisamos para poder manter o time (na Série A), sabíamos que seria muito difícil essa competição. A gente tem em mente que ter que lutar até o fim, vamos lutar até o fim. Não só a gente, mas junto com o torcedor, que tem apoiado muito a gente. São 38 rodadas, tem situações confortáveis, situações difíceis, todo mundo passa por isso no campeonato, e nós não sairíamos ilesos", completou o camisa 20. Duelo contra o líder Flamengo no Maracanã O próximo desafio do Vovô será diante do líder Flamengo, que pode garantir o título nacional se vencer na quarta-feira, 3, às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada. Dieguinho reconheceu a dificuldade de enfrentar o campeão da Libertadores, mas destacou a necessidade de o Alvinegro pontuar fora de casa.

"Vai ser um jogo muito difícil, assim como foi o jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo, creio eu, é a melhor equipe da América do Sul. Dentro de campo são 11 contra 11, então não tem que ter medo. A gente tem que ir para lá para jogar o nosso futebol e pontuar, porque nós precisamos", avisou. Na rodada final, no próximo domingo, 7, o Ceará vai encarar o vice-líder Palmeiras, às 16 horas, no Castelão. O volante relatou que o ambiente interno é de confiança pelo fato de o time de Porangabuçu ainda depender apenas de si para cravar a permanência na Série A.