Dieguinho garante "brigar até o final" por permanência do Ceará: "Depende só da gente"Camisa 20 admite que Vovô "poderia estar numa situação melhor" a duas rodadas do fim do Brasileirão e projeta duelo contra o líder Flamengo no Maracanã
O empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no último sábado, 29, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão, deixou o Ceará a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, restando dois jogos para o fim da competição. O volante Dieguinho reconheceu que o Vovô "poderia estar numa situação melhor", mas que a equipe ainda depende apenas das próprias forças para garantir presença na Série A de 2026.
Depois de triunfos importantes fora de casa, contra São Paulo e Corinthians, por exemplo, o Alvinegro chegou a ter um cenário bastante favorável para cravar um lugar na elite e indicava estar na briga por classificação para a Sul-Americana. Mas o rendimento caiu, e a equipe de Porangabuçu estacionou na tabela, permitindo a aproximação do pelotão de baixo — Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza.
O Ceará está na 14ª colocação, com 43 pontos, um à frente do Rubro-Negro (15º lugar), dois à frente de Peixe (16º) e Colorado (17º, o primeiro time do Z-4), e três de vantagem sobre o arquirrival Tricolor (18º).
Leia mais
"Nós tivemos algumas situações confortáveis no campeonato, mas sabíamos que são 38 rodadas e é um campeonato muito difícil. Claro que a gente queria estar numa situação melhor, poderia estar numa situação melhor, mas temos a consciência de que são 38 rodadas, não acabaria na rodada 35 ou 36, então a gente vai ter que lutar até o final", ponderou Dieguinho, em entrevista na zona mista depois do empate diante da Raposa.
"Sabemos do que precisamos para poder manter o time (na Série A), sabíamos que seria muito difícil essa competição. A gente tem em mente que ter que lutar até o fim, vamos lutar até o fim. Não só a gente, mas junto com o torcedor, que tem apoiado muito a gente. São 38 rodadas, tem situações confortáveis, situações difíceis, todo mundo passa por isso no campeonato, e nós não sairíamos ilesos", completou o camisa 20.
Duelo contra o líder Flamengo no Maracanã
O próximo desafio do Vovô será diante do líder Flamengo, que pode garantir o título nacional se vencer na quarta-feira, 3, às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada. Dieguinho reconheceu a dificuldade de enfrentar o campeão da Libertadores, mas destacou a necessidade de o Alvinegro pontuar fora de casa.
"Vai ser um jogo muito difícil, assim como foi o jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo, creio eu, é a melhor equipe da América do Sul. Dentro de campo são 11 contra 11, então não tem que ter medo. A gente tem que ir para lá para jogar o nosso futebol e pontuar, porque nós precisamos", avisou.
Na rodada final, no próximo domingo, 7, o Ceará vai encarar o vice-líder Palmeiras, às 16 horas, no Castelão. O volante relatou que o ambiente interno é de confiança pelo fato de o time de Porangabuçu ainda depender apenas de si para cravar a permanência na Série A.
"Nossa conversa é que depende só da gente. A gente não pode baixar a cabeça, porque não tem nada perdido. A gente vai para lá (Maracanã) para pontuar, não vai lá para passeio, vai para jogar. São 11 contra 11 dentro de campo e a gente tem que manter a cabeça erguida. Sabíamos que não seria fácil o campeonato e é até o final. Nossa conversa é que a gente vai brigar até o final, como sempre foi. A equipe do Ceará é muito aguerrida, muito guerreira, buscou resultados positivos fora de casa e tem essa capacidade de poder buscar lá também", disse o camisa 20.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente