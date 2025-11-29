Quarto pior mandante do Brasileirão, Ceará venceu apenas um jogo em casa em novembro

Foram quatro jogos em casa em novembro, onde o Vovô amargou dois empates e uma derrota além do triunfo conquistado, que foi diante do Fluminense

O mês de novembro não tem sido positivo para o Ceará em relação aos jogos como mandante. Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu disputou quatro partidas na capital cearense neste período , nas quais venceu um único adversário, o Fluminense, por 2 a 0.

Nos outros três confrontos, perdeu para o Internacional, em duelo direto contra a zona de rebaixamento, e empatou duas vezes: no Clássico-Rei diante do Fortaleza e contra o Cruzeiro, em jogo disputado neste sábado, 29.