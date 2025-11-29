Quarto pior mandante do Brasileirão, Ceará venceu apenas um jogo em casa em novembro

Quarto pior mandante do Brasileirão, Ceará venceu apenas um jogo em casa em novembroForam quatro jogos em casa em novembro, onde o Vovô amargou dois empates e uma derrota além do triunfo conquistado, que foi diante do Fluminense
O mês de novembro não tem sido positivo para o Ceará em relação aos jogos como mandante. Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu disputou quatro partidas na capital cearense neste período , nas quais venceu um único adversário, o Fluminense, por 2 a 0.
Nos outros três confrontos, perdeu para o Internacional, em duelo direto contra a zona de rebaixamento, e empatou duas vezes: no Clássico-Rei diante do Fortaleza e contra o Cruzeiro, em jogo disputado neste sábado, 29.
Considerando todo o campeonato, o desempenho do Ceará como mandante está entre os piores da atual edição. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vovô tem o quarto pior aproveitamento em casa do Brasileirão, com 49%.
Em 17 jogos, o Alvinegro venceu sete rivais, empatou cinco vezes e foi derrotado em seis ocasiões. A campanha só não é pior do que a do Juventude (42,5%), Fortaleza (41%) e Sport (18,5%), três equipes que estão na zona de rebaixamento.