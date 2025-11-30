Condé admite que distância para Z-4 "preocupa", mas diz: "O Ceará ainda depende só dele"

Na coletiva pós-jogo, Condé expressou uma certa preocupação com a atual situação do Vovô / Crédito: Samuel Setubal

Em um momento decisivo da temporada, o Ceará empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro na noite deste sábado, 29, e chegou a seu terceiro jogo sem vencer. Com os demais resultados da rodada, o Alvinegro chegou a sua menor distância do Z-4: dois pontos. Após a partida, o técnico Leo Condé ressaltou a importância do ponto conquistado contra a Raposa, mas expressou uma certa preocupação com a atual situação do Vovô.

“Infelizmente não ganhamos, mas conseguimos, pelo menos, somar um ponto nessa reta final que é muito importante, que de uma certa forma a gente termina mais uma rodada fora dessa zona da confusão. É claro que restam duas rodadas, tudo pode acontecer. Os jogos vão ser muito nervosos, jogos com confrontos diretos, mas a nossa expectativa é de conseguir, nesses jogos, fazer o que tem que ser feito para a gente manter”, disse Condé. Briga contra o rebaixamento Após permanecer em um cenário estável durante todo o campeonato — sonhando até mesmo com competições internacionais — o Vovô se vê ameaçado pela zona de rebaixamento, restando, somente, duas rodadas para o fim do Brasileirão. “A briga do Ceará realmente, nesse primeiro momento, retornando para a Série A esse ano, era de permanência, sempre pontuei isso. E hoje é uma pontuação que nos deixou o campeonato inteiro fora dessa zona de rebaixamento. É claro que a gente, de uma certa forma, sempre tentou e buscou se manter longe. Porém, nessa reta final, muitas equipes cresceram, e passaram a pontuar bastante, caso do Vitória, principalmente, o Santos”, apontou Condé. Se por um lado, o comandante do Alvinegro ressaltou a alta pontuação de seus rivais na parte de baixo da tabela nesta reta final, o desempenho do Ceará tem sido o oposto desses times citados.

Ao fim da 27ª rodada, o Ceará ocupava a 10ª colocação, com 34 pontos conquistados, estando a nove pontos do Fortaleza, 17º colocado naquela rodada. De lá para cá, nos últimos dez jogos, o Ceará conquistou duas vitórias e três empates. Para efeito comparativo, nas primeiras 27 rodadas os comandados de Condé conquistaram 42% dos pontos disputados. Já nesse período de dez jogos recentes, esse aproveitamento caiu para 30%. “Essas duas derrotas de uma certa forma atrapalharam bastante, não resta dúvida, principalmente o jogo contra o Inter. Talvez se a gente tivesse empatado aquele jogo já tinha uma distância maior, mas não tem se no futebol”, indagou.