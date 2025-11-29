Zanocelo cita gosto "amargo" por empate do Ceará, mas valoriza ponto somado

Zanocelo cita gosto "amargo" por empate do Ceará, mas valoriza ponto somadoO volante do Vovô, responsável pelo único gol do time na partida, pregou confiança quanto à luta contra o rebaixamento nesta reta final do Brasileirão
Autor do gol do Ceará no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na noite deste sábado, 29, na Arena Castelão, Zanocelo ressaltou que o resultado final acabou tendo um “gosto amargo”, mas ponderou que o ponto somado foi importante para o time na Série A.
“É um gosto amargo. Poderíamos sair com os três pontos. Mas é um ponto para se valorizar. É preciso continuar nessa pegada que vai dar tudo certo”, disse o volante em entrevista na saída do campo após o fim do confronto.
Zanocelo foi um dos destaques do Alvinegro de Porangabuçu no confronto, sendo o responsável pelo gol que abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, em bonita finalização da intermediária. Apesar disso, o Vovô não conseguiu segurar o resultado e acabou sofrendo o empate aos 25 minutos.
Com isso, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé segue sob pressão da zona de rebaixamento, com apenas dois pontos de margem para o Internacional, atual 17º colocado. Na próxima rodada, o Ceará visita o Flamengo, no Maracanã, em duelo que vale o título do Brasileirão para o clube carioca.