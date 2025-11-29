Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zanocelo cita gosto "amargo" por empate do Ceará, mas valoriza ponto somado

O volante do Vovô, responsável pelo único gol do time na partida, pregou confiança quanto à luta contra o rebaixamento nesta reta final do Brasileirão
Autor Mateus Moura
Autor do gol do Ceará no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na noite deste sábado, 29, na Arena Castelão, Zanocelo ressaltou que o resultado final acabou tendo um “gosto amargo”, mas ponderou que o ponto somado foi importante para o time na Série A.

“É um gosto amargo. Poderíamos sair com os três pontos. Mas é um ponto para se valorizar. É preciso continuar nessa pegada que vai dar tudo certo”, disse o volante em entrevista na saída do campo após o fim do confronto.

Zanocelo foi um dos destaques do Alvinegro de Porangabuçu no confronto, sendo o responsável pelo gol que abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, em bonita finalização da intermediária. Apesar disso, o Vovô não conseguiu segurar o resultado e acabou sofrendo o empate aos 25 minutos.

Com isso, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé segue sob pressão da zona de rebaixamento, com apenas dois pontos de margem para o Internacional, atual 17º colocado. Na próxima rodada, o Ceará visita o Flamengo, no Maracanã, em duelo que vale o título do Brasileirão para o clube carioca.

