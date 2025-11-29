Zanocelo cita gosto "amargo" por empate do Ceará, mas valoriza ponto somado

O volante do Vovô, responsável pelo único gol do time na partida, pregou confiança quanto à luta contra o rebaixamento nesta reta final do Brasileirão

Autor do gol do Ceará no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na noite deste sábado, 29, na Arena Castelão, Zanocelo ressaltou que o resultado final acabou tendo um “gosto amargo”, mas ponderou que o ponto somado foi importante para o time na Série A.

“É um gosto amargo. Poderíamos sair com os três pontos. Mas é um ponto para se valorizar. É preciso continuar nessa pegada que vai dar tudo certo”, disse o volante em entrevista na saída do campo após o fim do confronto.