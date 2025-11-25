Ceará inicia venda promocional de ingressos para duelo com o Cruzeiro; confira

Vovô recebe a Raposa no Gigante da Boa Vista no próximo sábado, 29, às 20h30min para disputar a 36ª rodada da Série A

Na final do Campeonato Brasileiro, o Ceará encara mais um desafio para confirmar a permanência. Depois da derrota para o Mirassol, o time volta a atenção para o Cruzeiro e já iniciou a venda de ingressos para o duelo marcado para este sábado, 29, às 20h30min, no Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Os ingressos podem ser adquiridos virtualmente pelo site Vozão Tickets ou pelo aplicativo Ceará SC, disponível para Android e iOS. As entradas também poderão ser comprados pessoalmente nas unidades oficiais das Lojas Vozão ou na sede do clube. Os valores variam entre R$ 10 e R$ 300.