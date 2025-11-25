Ceará inicia venda promocional de ingressos para duelo com o Cruzeiro; confira

Ceará inicia venda promocional de ingressos para duelo com o Cruzeiro; confiraVovô recebe a Raposa no Gigante da Boa Vista no próximo sábado, 29, às 20h30min para disputar a 36ª rodada da Série A
Na final do Campeonato Brasileiro, o Ceará encara mais um desafio para confirmar a permanência. Depois da derrota para o Mirassol, o time volta a atenção para o Cruzeiro e já iniciou a venda de ingressos para o duelo marcado para este sábado, 29, às 20h30min, no Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão.
Os ingressos podem ser adquiridos virtualmente pelo site Vozão Tickets ou pelo aplicativo Ceará SC, disponível para Android e iOS. As entradas também poderão ser comprados pessoalmente nas unidades oficiais das Lojas Vozão ou na sede do clube. Os valores variam entre R$ 10 e R$ 300.
Confira valores dos ingressos para Ceará x Cruzeiro:
- Superior Norte: R$ 170 (inteira)/R$ 85 (meia-entrada) – acompanhante de sócio-torcedor: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
- Inferior Norte: R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia-entrada)
- Superior Central: R$ 20 (inteira)/R$ 10 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 100 (inteira)/R$ 50 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia-entrada)
- Especial: R$ 100 (inteira)/R$ 50 (meia-entrada)
- Premium: R$ 300 (inteira)/R$ 150 (meia-entrada)
Condé pede “mobilização geral” contra o Cruzeiro
Em coletiva após a derrota para o Mirassol, o técnico Leo Condé reforçou o pedido por uma "mobilização geral" para o duelo contra a Raposa, com destaque para a presença em peso da torcida alvinegra. A intenção é criar um ambiente favorável no Castelão e somar os pontos que faltam para assegurar a permanência matemática na Série A.
"É criar uma mobilização geral de todos do clube: atletas, direção, comissão e torcida, que sempre está junto e é a principal força do Ceará neste campeonato. A gente espera criar essa mobilização para que a gente possa fazer um grande jogo contra Cruzeiro e conseguir um bom resultado”, disse o treinador.