Condé lamenta derrota do Ceará e defende Vina: "Não podemos colocar na conta dele"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2025: Léo Condé Campeonato Brasileiro Serie A Clássico Rei deu empate entre Fortaleza x Ceará. A partida aconteceu na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Após a derrota do Ceará para o Internacional em pleno Castelão lotado, na noite dessa quinta-feira, 20, o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva e comentou o resultado negativo e a perspectiva do Vovô para os próximos compromissos na Série A do Brasileirão. O jogo começou a pesar contra o Alvinegro de Porangabuçu logo no início, quando Vina recebeu cartão vermelho após entrada imprudente no meia colorado Luis Otávio. Condé lamentou o revés e reconheceu o impacto da expulsão no desenrolar da partida, mas saiu em defesa do camisa 29 — que se desculpou pelo lance nas redes sociais.