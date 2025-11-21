Condé lamenta derrota do Ceará e defende Vina: "Não podemos colocar na conta dele"Técnico do Vovô destacou o foco do time na árdua sequência do Brasileirão
Após a derrota do Ceará para o Internacional em pleno Castelão lotado, na noite dessa quinta-feira, 20, o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva e comentou o resultado negativo e a perspectiva do Vovô para os próximos compromissos na Série A do Brasileirão.
O jogo começou a pesar contra o Alvinegro de Porangabuçu logo no início, quando Vina recebeu cartão vermelho após entrada imprudente no meia colorado Luis Otávio. Condé lamentou o revés e reconheceu o impacto da expulsão no desenrolar da partida, mas saiu em defesa do camisa 29 — que se desculpou pelo lance nas redes sociais.
“A gente lamenta o resultado. Diante do que aconteceu, a equipe lutou bastante, se superou muito durante todo o jogo. O Vina é um jogador experiente, excedeu um pouco, talvez pelo excesso de vontade. De certa forma prejudicou, mas não podemos só colocar na conta dele”, ressaltou o técnico alvinegro.
Condé exaltou ainda a estratégia do clube para reorganizar o time após a expulsão. “É claro que jogar quase o jogo todo com um a menos é bem complexo. Mas a equipe conseguiu se organizar. Montamos duas linhas de quatro, deixamos o Pedro Raul mais isolado e tentamos fechar a entrada da área, tirar a jogada pelas pontas e buscar a opção que a gente tinha, que eram os contra-ataques”, completou.
Ainda avaliando o desempenho do elenco, Condé destacou a atuação do volante Vinícius Zanocelo e sua crescente importância no Vovô. “Zanocelo incorporou muito bem o espírito da nossa equipe e da torcida. É um jogador vibrante e competitivo, tem boa qualidade técnica e se posiciona muito bem. Tem sido um jogador muito importante”.
Sequência difícil
Sem tempo para lamentar, o Ceará já se prepara para uma árdua sequência contra times do atual G-4 do Brasileirão. Na próxima segunda-feira, 24, o time de Porangabuçu visita o Mirassol, no Maião, pela 35ª rodada. Depois, enfrenta Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.
“Temos uma sequência bem desgastante, mas se tem algo que fazemos bem é recuperar os jogadores. Agora vamos recuperar o aspecto mental e físico, principalmente. Vamos ter o fim de semana para trabalhar e chegar forte contra a difícil equipe do Mirassol, que vem fazendo um brilhante campeonato”, comentou Condé.
Ao fim da coletiva, o treinador alvinegro reforçou o foco em garantir o quanto antes uma pontuação segura para afastar o risco de rebaixamento. “A gente vai passo a passo. A meta, com certeza, é fazer o quanto antes esse número de pontos, ajustar logo a permanência e talvez uma possibilidade de buscar uma Sul-Americana.”