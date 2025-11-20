Willian Machado cita expulsão "determinante" e critica árbitro de Ceará x Inter: "Condução muito ruim"Vovô foi derrotado pelo time gaúcho por 2 a 1, na Arena Castelão, em jogo marcado pela expulsão de Vina aos três minutos de bola rolando
Zagueiro e capitão do Ceará, Willian Machado lamentou a derrota da equipe para o Internacional nesta quinta-feira, 20, em jogo da 34ª rodada da Série A 2025. Após o apito final, o defensor criticou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e citou que a expulsão de Vina logo aos três minutos foi "determinante" para o andamento do jogo.
"Começamos numa condição muito atípica, infelizmente tivemos a expulsão, que foi determinante para o andamento da partida. Não quero questionar a expulsão porque é um lance que não cheguei nem a ver, então não posso falar. Mas eu posso falar da arbitragem do Rodrigo, que conduz muito mal o jogo. Ninguém pode falar com ele, ninguém pode falar até educadamente com ele. É um cara que quer bater de frente com o jogador toda hora, então a condução dele de jogo é muito ruim", disse.
Leia mais
Na sequência, o camisa 23 do Vovô destacou a entrega o time em campo. Com o resultado negativo, o Alviengro estaciona na 14ª colocação com 42 pontos somados. A equipe volta a campo na segunda-feira, 24, diante do Mirassol, fora de casa.
"No mais, quero valorizar a nossa equipe, acho que a gente se entregou muito na partida. Lutamos com todas as nossas forças, fizemos tudo para que não saíssemos derrotados. Conseguimos até buscar o empate, mas infelizmente tomamos o segundo gol. Foi um golpe muito duro, mas creio que o nosso espírito de luta a torcida pôde ver", finalizou.