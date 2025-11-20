Willian Machado cita expulsão "determinante" e critica árbitro de Ceará x Inter: "Condução muito ruim"

Zagueiro e capitão do Ceará, Willian Machado lamentou a derrota da equipe para o Internacional nesta quinta-feira, 20, em jogo da 34ª rodada da Série A 2025. Após o apito final, o defensor criticou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e citou que a expulsão de Vina logo aos três minutos foi "determinante" para o andamento do jogo.

"Começamos numa condição muito atípica, infelizmente tivemos a expulsão, que foi determinante para o andamento da partida. Não quero questionar a expulsão porque é um lance que não cheguei nem a ver, então não posso falar. Mas eu posso falar da arbitragem do Rodrigo, que conduz muito mal o jogo. Ninguém pode falar com ele, ninguém pode falar até educadamente com ele. É um cara que quer bater de frente com o jogador toda hora, então a condução dele de jogo é muito ruim", disse.