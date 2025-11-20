Transmissão de Ceará x Internacional: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Ceará x Internacional: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Internacional acontece hoje, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Ceará e Internacional se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 20, às 21h30min pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Ceará
Na faixa intermediária da tabela de classificação, o Vovô soma 42 pontos e projeta que com mais um triunfo estará totalmente livre do risco de rebaixamento, chegando aos 45 pontos. A partir daí, nos quatro últimos jogos — contra Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, os quatro primeiros colocados —, voltaria as atenções para se garantir em um torneio internacional.
Escalação do Ceará:
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Internacional
O duelo no Castelão também tem caráter de decisão para o Inter, que soma 37 pontos e tenta se afastar da briga contra o rebaixamento. A equipe comandada pelo experiente Ramón Díaz não ganha um mês, desde quando ganhou do Sport por 2 a 0, em 19 de outubro. Desde então, os gaúchos amargaram três derrotas e dois empates nos cinco jogos mais recentes.
Escalação do Internacional:
4-5-1: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Tabata; Borré. Téc: Ramón Díaz
Dicas para acompanhar Ceará x Internacional ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.