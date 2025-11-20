Transmissão de Ceará x Internacional: assistir ao vivo - online e grátis

Bernabei e Galeano disputam lance no jogo Internacional x Ceará, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

Ceará e Internacional se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 20, às 21h30min pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Escalação do Ceará: 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

O duelo no Castelão também tem caráter de decisão para o Inter, que soma 37 pontos e tenta se afastar da briga contra o rebaixamento. A equipe comandada pelo experiente Ramón Díaz não ganha um mês, desde quando ganhou do Sport por 2 a 0, em 19 de outubro. Desde então, os gaúchos amargaram três derrotas e dois empates nos cinco jogos mais recentes.