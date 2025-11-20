Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (20/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (20/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (20/11/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 (20/11/25). Jogos das Séries A e B compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (20/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h — Juventude x Cruzeiro — Premiere
  • 18h — Bahia x Fortaleza — Premiere
  • 19h30min — Corinthians x São Paulo — Record, Premiere, Cazé TV (YouTube)
  • 21h30min — Ceará x Internacional — SporTV, Premiere

Jogos de hoje (20/11/2025) da Champions League Feminina

  • 14h45min — Twente x Atlético de Madrid — ESPN 4, Disney+
  • 17h — Chelsea x Barcelona — ESPN, Disney+
  • 17h — Leuven x Roma — Disney+
  • 17h — PSG x Bayern München — ESPN Brasil (YouTube), Disney+

Jogos de hoje (20/11/2025) da Copa do Brasil Feminina

  • 15h30min — Ferroviária x Palmeiras — SporTV

