Jogos hoje (20/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (20/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 (20/11/25). Jogos das Séries A e B compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (20/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

16h — Juventude x Cruzeiro — Premiere

18h — Bahia x Fortaleza — Premiere

19h30min — Corinthians x São Paulo — Record, Premiere, Cazé TV (YouTube)

21h30min — Ceará x Internacional — SporTV, Premiere

Jogos de hoje (20/11/2025) da Champions League Feminina

14h45min — Twente x Atlético de Madrid — ESPN 4, Disney+

17h — Chelsea x Barcelona — ESPN, Disney+

17h — Leuven x Roma — Disney+

17h — PSG x Bayern München — ESPN Brasil (YouTube), Disney+

Jogos de hoje (20/11/2025) da Copa do Brasil Feminina



15h30min — Ferroviária x Palmeiras — SporTV

