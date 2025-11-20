Jogos hoje (20/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (20/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (20/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 20 de novembro de 2025 (20/11/25). Jogos das Séries A e B compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (20/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h — Juventude x Cruzeiro — Premiere
- 18h — Bahia x Fortaleza — Premiere
- 19h30min — Corinthians x São Paulo — Record, Premiere, Cazé TV (YouTube)
- 21h30min — Ceará x Internacional — SporTV, Premiere
Jogos de hoje (20/11/2025) da Champions League Feminina
- 14h45min — Twente x Atlético de Madrid — ESPN 4, Disney+
- 17h — Chelsea x Barcelona — ESPN, Disney+
- 17h — Leuven x Roma — Disney+
- 17h — PSG x Bayern München — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
Jogos de hoje (20/11/2025) da Copa do Brasil Feminina
- 15h30min — Ferroviária x Palmeiras — SporTV
