Bruno se emociona ao lembrar de quase desistir do futebol e celebra boa fase no Ceará

Bruno se emociona ao lembrar de quase desistir do futebol e celebra boa fase no CearáO goleiro do Vovô, em entrevista coletiva, também projetou o importante duelo contra o Internacional, na próxima quinta-feira, 20
Um dos destaques do Ceará na atual campanha da Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 18, e falou do bom momento que vive como titular do time. Na ocasião, o arqueiro também se emocionou ao lembrar de quase ter desistido da carreira como jogador de futebol anos antes de chegar a Porangabuçu.
Em sua fala, Bruno Ferreira destacou o papel de sua esposa, que sempre acreditou em seu potencial – até mesmo quando ele próprio se questionava. Com os olhos marejados, o goleiro enfatizou que nem nos seus “melhores sonhos” imaginava estar vivendo esse momento, de titularidade e protagonismo em um clube da primeira divisão nacional.
“Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava viver tudo isso. Eu vim no carro lembrando que, alguns anos atrás, eu estava até pensando em desistir de jogar. Quero agradecer a minha esposa, que sempre acreditou em mim. Nos momentos mais difíceis, ela esteve comigo. Acho que ninguém mais acreditava em mim, mas ela acreditou. Nem mesmo eu acreditava que podia chegar aqui hoje, jogando uma Série A, tendo uma família maravilhosa e todos os sonhos realizados. Se tem uma felicidade, é estar vivendo tudo isso”, contou.
Questionado sobre como se vê em relação aos demais goleiros do país, Bruno Ferreira pregou humildade, mas fez uma análise sobre seu desempenho e se colocou pelo menos entre os seis melhores da posição.
“A gente tem que ser humilde nessas horas, né? Mas é minha primeira Série A e eu acho que estou pelo menos no top-6 ou top-7 do Brasil. Não é querendo me vangloriar, mas pelos jogos que venho fazendo, com as defesas que faço, eu acho que posso estar entre os seis (melhores goleiros) do Brasil”, disse.
Jogo decisivo contra o Internacional
Na próxima quinta-feira, 20, o Ceará entra em campo para um decisivo duelo contra o Internacional. Caso vença a partida, o Alvinegro chegará aos 45 pontos, o “número mágico” contra o rebaixamento. Para Bruno Ferreira, o triunfo trará “tranquilidade” na reta final do certame.
“A gente sabe da dificuldade do campeonato e chegar aos 45 pontos, que é o objetivo principal do clube, traz uma questão de tranquilidade. Sobre o momento do adversário, eles podem falar o que quiserem. A gente está concentrado em fazer nossa parte dentro de campo, em manter o que vem sendo feito com nosso treinador, com boas estratégias. É pensar na gente e fazer o nosso jogo”, avaliou.