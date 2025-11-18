Bruno se emociona ao lembrar de quase desistir do futebol e celebra boa fase no Ceará

Bruno provou por que é o titular de Condé / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Um dos destaques do Ceará na atual campanha da Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 18, e falou do bom momento que vive como titular do time. Na ocasião, o arqueiro também se emocionou ao lembrar de quase ter desistido da carreira como jogador de futebol anos antes de chegar a Porangabuçu. Em sua fala, Bruno Ferreira destacou o papel de sua esposa, que sempre acreditou em seu potencial – até mesmo quando ele próprio se questionava. Com os olhos marejados, o goleiro enfatizou que nem nos seus “melhores sonhos” imaginava estar vivendo esse momento, de titularidade e protagonismo em um clube da primeira divisão nacional.