Há um ano, Ceará registrava maior público da história da Arena Castelão

O jogo entre o Vovô e América-MG, pela penúltima rodada da Série B de 2024, contou com a presença de 63.908 torcedores alvinegros
Há exatamente um ano, no dia 18 de novembro de 2024, o Ceará bateu um recorde histórico: a torcida alvinegra protagonizou o maior público da Arena Castelão. Diante do América-MG, em jogo válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, 63.908 torcedores compareceram ao estádio para apoiar o Vovô.

O público tornou-se o maior do Gigante da Boa Vista desde que foi reformado para a Copa do Mundo de 2014. Na ocasião da partida, o Alvinegro de Porangabuçu precisava da vitória para chegar à última rodada da Segundona dependendo apenas de si para conquistar o acesso à primeira divisão.

A atmosfera positiva surtiu efeito dentro de campo: o Ceará, com gol de pênalti marcado por Saulo Mineiro, derrotou o América-MG. Antes daquela partida, o maior público registrado na Arena Castelão havia sido em 2016, no confronto entre Fortaleza e Juventude, pelas quartas de final da Série C, quando 63.903 pessoas estiveram presentes.

Ou seja, o embate entre Ceará e América-MG teve cinco pessoas a mais que o duelo entre Fortaleza x Juventude. No fim, a vitória sobre o Coelho foi fundamental para o Vovô confirmar o acesso no jogo seguinte, diante do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa (SP).

