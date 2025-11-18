Há um ano, Ceará registrava maior público da história da Arena Castelão

O jogo entre o Vovô e América-MG, pela penúltima rodada da Série B de 2024, contou com a presença de 63.908 torcedores alvinegros

Há exatamente um ano, no dia 18 de novembro de 2024, o Ceará bateu um recorde histórico: a torcida alvinegra protagonizou o maior público da Arena Castelão. Diante do América-MG, em jogo válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, 63.908 torcedores compareceram ao estádio para apoiar o Vovô.

O público tornou-se o maior do Gigante da Boa Vista desde que foi reformado para a Copa do Mundo de 2014. Na ocasião da partida, o Alvinegro de Porangabuçu precisava da vitória para chegar à última rodada da Segundona dependendo apenas de si para conquistar o acesso à primeira divisão.