Haroldo elogia Pedro Raul, mas admite "valores fora da realidade" para permanência

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-11-2025: Gol Pedro Raul pelo Brasileirão Serie A Ceará vence Fluminence por 2 x 0 na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, Pedro Raul é o artilheiro do Ceará em 2025, com 16 gols em 41 jogos. O desempenho do centroavante de 29 anos agrada ao Vovô, mas uma permanência para o próximo ano é difícil devido aos valores envolvidos, explicou Haroldo Martins, CEO do futebol do clube, em entrevista ao Esportes O POVO desta sexta-feira, 14.

"Talvez. O Pedro tem feito um baita ano com a gente, números excelentes, números excelentes na Série A. Dez gols, você vai ver quantos fizeram isso dentro do campeonato e que atletas fizeram isso dentro do campeonato... Ou seja, ele está numa lista A da Série A e é o nosso centroavante", exaltou o dirigente. "Seria ótimo se a gente pudesse continuar com o Pedro Raul, mas a gente tem que ser honesto: são valores, seja o de compra dele ou seja o salário dele no Corinthians, fora da nossa realidade. Mas a gente conseguiu esse ano fazer um excelente negócio com o Pedro Raul, que acabou sendo bom para todo mundo", completou.