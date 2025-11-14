Haroldo elogia Pedro Raul, mas admite "valores fora da realidade" para permanência

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CEO do futebol do Ceará exalta números do centroavante em 2025, destaca boa relação com Corinthians e avisa: ""Seria ótimo se pudesse continuar"
Emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, Pedro Raul é o artilheiro do Ceará em 2025, com 16 gols em 41 jogos. O desempenho do centroavante de 29 anos agrada ao Vovô, mas uma permanência para o próximo ano é difícil devido aos valores envolvidos, explicou Haroldo Martins, CEO do futebol do clube, em entrevista ao Esportes O POVO desta sexta-feira, 14.

Em baixa no Timão, o camisa 9 foi cedido ao Alvinegro de Porangabuçu com os salários divididos praticamente meio a meio. A temporada tem sido positiva, com gol decisivo na final do Campeonato Cearense e dez bolas nas redes no Brasileirão — um terço dos tentos do Ceará na competição —, sendo o artilheiro do Vovô na elite nacional.

Um novo acordo para a temporada que vem, porém, esbarra nas cifras. O Corinthians investiu 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões na cotação da época), com contrato até o fim de 2027, o que torna o montante para uma eventual compra por parte do Ceará bastante elevado, além dos vencimentos mensais.

"Depende dele, depende do Corinthians... A possibilidade de re-empréstimo depende muito mais do Corinthians", ponderou Haroldo, sobre um eventual novo empréstimo em 2026.

"Talvez. O Pedro tem feito um baita ano com a gente, números excelentes, números excelentes na Série A. Dez gols, você vai ver quantos fizeram isso dentro do campeonato e que atletas fizeram isso dentro do campeonato... Ou seja, ele está numa lista A da Série A e é o nosso centroavante", exaltou o dirigente.

"Seria ótimo se a gente pudesse continuar com o Pedro Raul, mas a gente tem que ser honesto: são valores, seja o de compra dele ou seja o salário dele no Corinthians, fora da nossa realidade. Mas a gente conseguiu esse ano fazer um excelente negócio com o Pedro Raul, que acabou sendo bom para todo mundo", completou.

Boa relação com o Corinthians

Haroldo relembrou que Ceará e Corinthians têm feito negociações nas últimas temporadas, o que tem sido bom para todas as partes. Rafael Ramos, João Pedro Tchoca e Pedro Raul foram alguns atletas cedidos pelo Timão ao Vovô, por exemplo, além da ida em definitivo de Pedro Henrique para Porangabuçu.

"Inclusive, estava conversando com o presidente do Corinthians (Osmar Stábile) e com o Fabinho (Soldado, executivo de futebol do Corinthians), no último jogo, sobre a parceria que a gente tem conseguido fazer com o Corinthians tem sido boa para os dois clubes. Os atletas têm conseguido performar aqui. O João Pedro Tchoca, inclusive, voltou para lá um atleta de outro nível", destacou Haroldo Martins.

