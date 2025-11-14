CEO de futebol do Ceará considera permanência de Condé como "lógica e esperada"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,14.11.2025: Aroldo Martins, dirigente do Ceará no Esportes O POVO. (foto: Fabio Lima/OPOVO). / Crédito: FÁBIO LIMA

Em participação no programa Esportes O POVO, na manhã desta sexta-feira, 14, o CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, comentou sobre a possível permanência do técnico Léo Condé para 2026. O treinador chegou ao clube em junho de 2024 e conduziu o Alvinegro ao retorno à Série A. Seu contrato se encerra no fim desta temporada. Haroldo reforçou que, no momento, o foco do clube é confirmar matematicamente a permanência na elite do futebol brasileiro. Por isso, ainda não há negociações formais de renovação. Ainda assim, internamente prevalece a intenção de manter o treinador.

“Falta uma confirmação matemática da nossa permanência na Série A. Depois disso, teremos jogos difíceis. Mas dentro desse cenário, estamos moldando a formatação do nosso elenco para o ano que vem”, afirmou. O dirigente alvinegro comentou ainda a situação financeira do clube. Segundo ele, o Vovô vive um momento econômico estável, mas ainda carrega dívidas acumuladas nos últimos anos, resultado do rebaixamento e de gestões anteriores. Em 2024, aliás, o Ceará chegou a sofrer três punições da Fifa —transferbans — devido a pendências de pagamento. “Para este ano estamos bem, mas o Ceará ainda vem lidando com passivos de anos anteriores e carregando sequelas do rebaixamento e coisas dos anos de 2022, 2023 e 2024, mas o presidente [João Paulo Silva] vem lidando bem com essas questões. Acreditamos que se houver uma permanência na Série A, o Ceará vai ter gradativamente a possibilidade de aumento de investimentos”, concluiu.