CEO do Ceará destaca papel do setor de inteligência e cita Galeano como exemplo de sucesso

Haroldo Martins, CEO do futebol do Ceará, durante o Esportes O POVO / Crédito: Fábio Lima / O POVO

Em participação no programa Esportes O POVO, na manhã de sexta-feira, 14, o CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, analisou a temporada alvinegra e comentou, com exclusividade, a importância crescente do departamento de inteligência do clube para manter competitividade no mercado, mesmo diante das limitações financeiras. Haroldo destacou que o setor de scout e análise tem sido fundamental para que o Vovô identifique oportunidades e execute contratações de perfil adequado ao modelo de jogo. Entre os exemplos citados está o atacante Antonio Galeano, contratado por empréstimo no início deste ano junto ao Nacional, do Uruguai.

“A gente tem um departamento de inteligência, não só o scout especificamente, agregando tecnologia, bons profissionais que têm no seu quadro. Isso é uma forma de que o clube seja competitivo no mercado. A gente tem limitação financeira, mas não pode usar isso como muleta, tem que encontrar solução. E a gente encontra solução buscando esses diferenciais. Hoje, temos um setor que está entre os cinco melhores do país, e isso é diferencial competitivo para o Ceará”, afirmou. Sobre o protagonismo recente do paraguaio, Haroldo reforça que o bom desempenho não é obra do acaso, mas resultado de um estudo detalhado que mapeou características compatíveis com o modelo de jogo proposto pela comissão técnica e pela direção. “Sobre o Galeano, a gente, sim, esperava [protagonismo], porque enxergou, nesse estudo que foi feito, uma adequação dele ao que a gente pretendia de jogo. Os melhores momentos do Ceará, historicamente, são com times de força física, transição, também propondo jogo, mas com capacidade de transitar. E ele entrega isso muito bem”, analisou.