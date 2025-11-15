CEO do Ceará destaca papel do setor de inteligência e cita Galeano como exemplo de sucesso

CEO do Ceará destaca papel do setor de inteligência e cita Galeano como exemplo de sucessoHaroldo Martins destacou que o setor de scout e análise tem sido fundamental para que o Vovô identifique oportunidades e execute contratações de perfil adequado ao modelo de jogo
Em participação no programa Esportes O POVO, na manhã de sexta-feira, 14, o CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, analisou a temporada alvinegra e comentou, com exclusividade, a importância crescente do departamento de inteligência do clube para manter competitividade no mercado, mesmo diante das limitações financeiras.
Haroldo destacou que o setor de scout e análise tem sido fundamental para que o Vovô identifique oportunidades e execute contratações de perfil adequado ao modelo de jogo. Entre os exemplos citados está o atacante Antonio Galeano, contratado por empréstimo no início deste ano junto ao Nacional, do Uruguai.
O paraguaio, com passagens por São Paulo e Cerro Porteño, se tornou uma das referências do time alvinegro e vive provavelmente seu melhor momento com a camisa do Ceará.
Galeano foi o herói da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, 9, na Neo Química Arena, ao marcar o gol que garantiu um resultado histórico para o Ceará na capital paulista. A boa fase faz com que o clube já trate como encaminhada a compra do atacante por R$ 9,5 milhões — investimento considerado estratégico, diante da produção do jogador: 12 gols e quatro assistências em 52 partidas na temporada.
Durante a entrevista, Haroldo ressaltou que o sucesso de contratações como Galeano passa diretamente pelo trabalho integrado entre análise de mercado, metodologia e exigências do treinador.
“A gente tem um departamento de inteligência, não só o scout especificamente, agregando tecnologia, bons profissionais que têm no seu quadro. Isso é uma forma de que o clube seja competitivo no mercado. A gente tem limitação financeira, mas não pode usar isso como muleta, tem que encontrar solução. E a gente encontra solução buscando esses diferenciais. Hoje, temos um setor que está entre os cinco melhores do país, e isso é diferencial competitivo para o Ceará”, afirmou.
Sobre o protagonismo recente do paraguaio, Haroldo reforça que o bom desempenho não é obra do acaso, mas resultado de um estudo detalhado que mapeou características compatíveis com o modelo de jogo proposto pela comissão técnica e pela direção.
“Sobre o Galeano, a gente, sim, esperava [protagonismo], porque enxergou, nesse estudo que foi feito, uma adequação dele ao que a gente pretendia de jogo. Os melhores momentos do Ceará, historicamente, são com times de força física, transição, também propondo jogo, mas com capacidade de transitar. E ele entrega isso muito bem”, analisou.
O dirigente lembra, entretanto, que mesmo com todo o investimento em análise de desempenho, nenhuma contratação é garantia absoluta de sucesso, mas o clube se orgulha do índice de acerto nas últimas janelas.
"Não é uma garantia de 100% de acerto, porque estamos lidando com seres humanos, com fatores que ajudam ou atrapalham na performance. Mas, até aqui, a gente tem acertado mais do que errado", completou.