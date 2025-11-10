Condé celebra vitória sobre o Corinthians, mas mantém foco em permanência na Série A

Condé celebra vitória sobre o Corinthians, mas mantém foco em permanência na Série ATécnico do Vovô destacou ainda o clima de "decisão" para o duelo contra o Internacional, pela 34ª rodada do Brasileirão
Com o triunfo sobre o Corinthians nesse domingo, 9, o Ceará chegou à sequência de três jogos sem perder no Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa agora a 12ª colocação, com 42 pontos. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé exaltou a atuação do time em Itaquera, mas fez questão de manter o discurso de foco na permanência na Série A.
"É um dia especial. Uma vitória expressiva. Já tínhamos conseguido vitórias expressivas contra o Cruzeiro no Mineirão e o São Paulo no Morumbis. Mas, com certeza, com a atmosfera que enfrentamos aqui hoje, com o Corinthians vindo bastante mobilizado, praticamente completo, nós conseguimos fazer um trabalho consistente do começo ao fim do jogo, dentro do que propomos", destacou o treinador alvinegro.
Após a 33ª rodada, os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam que o Ceará tem 76,8% de chances de classificação para a Copa Sul-Americana e menos de 1% de risco de rebaixamento.
Mesmo com o cenário positivo, Condé mantém o discurso cauteloso e reforça o foco em alcançar os 45 pontos, média histórica para garantir a permanência na elite.
Leia mais
“Estamos muito focados em buscar os 45 pontos, deixei isso bem claro desde o início da temporada. A gente conversa com as pessoas dentro do clube e elas dizem: ‘Poxa, professor, nos anos em que se salvou, sempre foi nas últimas rodadas’, e eu não quero passar por esse sofrimento. Então, vamos lutar para a gente tentar se garantir o quanto antes e ter uma margem para poder brigar por outras situações dentro da competição”, afirmou.
Agora, o elenco do Vovô se reapresenta na quarta-feira, 12, para retomar os treinos. Devido à pausa para a última Data Fifa de 2025, o time volta a campo apenas no dia 20, quando recebe o Internacional no Castelão, às 21h30min, pela 33ª rodada da Série A.
Sobre o confronto, Condé destacou a importância da partida para consolidar a permanência na primeira divisão: “Vai ser uma grande decisão, em que a gente pode atingir a pontuação de permanência. Então vai ter uma grande mobilização de todos, atletas, direção, funcionários, torcida. A expectativa é de criar um ambiente de decisão.”