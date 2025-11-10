Condé celebra vitória sobre o Corinthians, mas mantém foco em permanência na Série A

FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2025: Léo Condé Campeonato Brasileiro Serie A Clássico Rei deu empate entre Fortaleza x Ceará. A partida aconteceu na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Com o triunfo sobre o Corinthians nesse domingo, 9, o Ceará chegou à sequência de três jogos sem perder no Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa agora a 12ª colocação, com 42 pontos. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé exaltou a atuação do time em Itaquera, mas fez questão de manter o discurso de foco na permanência na Série A. "É um dia especial. Uma vitória expressiva. Já tínhamos conseguido vitórias expressivas contra o Cruzeiro no Mineirão e o São Paulo no Morumbis. Mas, com certeza, com a atmosfera que enfrentamos aqui hoje, com o Corinthians vindo bastante mobilizado, praticamente completo, nós conseguimos fazer um trabalho consistente do começo ao fim do jogo, dentro do que propomos", destacou o treinador alvinegro.